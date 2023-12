ASSECRE celebra 30 anos com Orquestra Filarmônica  em escola do Chácara Reunidas

De volta às origens, ASSECRE leva Orquestra Filarmônica do Vale para estudantes da escola Elmano Ferreira Veloso, onde tudo começou e lançará em 2024 livro contando a história de sucesso da associação

A ASSECRE comemora 30 anos em 2023 e inicia uma série de comemorações, a primeira delas será promover uma festividade de fim de ano na escola estadual Elmano Ferreira Veloso com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Vale, no dia 08 de dezembro (sexta –feira), a partir das 10h.

A escola é um marco para a associação, porque a partir de necessidades emanadas por alunos e professores, pela primeira vez empresários que deram origem à ASSECRE se juntaram para discutir benfeitorias para a unidade educacional e para a comunidade. Aliás, desde o início até hoje, educação, cultura, inclusão social, empregabilidade são alguns dos pilares da ASSECRE.

Para essa apresentação especial, o Maestro Paulo D´Angeles Secio preparou um repertório que vai dos clássicos eruditos como as sinfonias de Mozart e Beethoven ao popular, com as músicas: A Christimas Festival, Piratas do Caribe, Frozen, Game of Trones, Triller, The Best of Queen. Além da apresentação da Orquestra Filarmônica do Vale, as crianças terão uma festa com cachorro quente, pipoca, algodão doce e sorvete.

O início formal da ASSECRE foi 1993, quando alguns empresários com empreendimentos no bairro Chácaras Reunidas, se reuniram para pleitear apoio do poder público quanto à infraestrutura viária, saneamento básico e energia na região.

“O que nasceu de uma necessidade objetiva, foi ampliado a partir de um questionamento: porque não ir além e mobilizar o poder público e o restante da comunidade para os desafios do ambiente de negócios para os empreendedores e para a importância do desenvolvimento de projetos sociais mais inclusivos com a comunidade na região. A partir disso, nasceu a Associação das Empresas do Vale do Paraíba”, explicou Bruno Frossard, diretor executivo da ASSECRE.

Desde então, a ASSECRE segue atuante para todos do bairro e além:

“No passado obtivemos infraestrutura básica, como água, esgoto, asfalto e nos dias de hoje, participamos dos projetos de arborização do bairro, melhorias viárias e segurança pública, mais notadamente a vigilância solidária. Lembrando que as primeiras câmeras de monitoramento do bairro, foram adquiridas pela ASSECRE e doadas para Prefeitura. E fizemos questão que uma das câmeras fosse instalada na frente da escola. No total, foi um investimento de R$300 mil”, exemplificou Wagner Siqueira, diretor executivo da ASSECRE.

“É uma comemoração de conquistas ao longo destes anos onde a escola e a comunidade puderam contar com os empresários da ASSECRE. As crianças estão muito animadas com a realização da festa e da oportunidade de conhecer uma orquestra”, disse Cássia Reis Santos de Miranda, diretora da escola.

“A prosperidade da sociedade está intimamente ligada a formação escolar. Não existe justiça social sem escolas engajadas com o desenvolvimento das crianças e jovens. É fundamental que a sociedade vá literalmente para dentro da escola”, falou Wagner.

“Além de ecoar com uma ação que foi importante e prévia à formação da associação, a expectativa é a mais alta possível, sendo uma forma de agradecer à escola enquanto ente formador, o que é algo que tem direta relação com nosso propósito enquanto associação. Além disso, é uma oportunidade para as crianças serem impactadas por algo novo, como a música clássica, e nesse processo, ainda reforçarmos o vínculo emocional dessas crianças e da comunidade com a escola, é algo que nos emociona e nos honra muitíssimo”, complementou Bruno.

30 Anos de ASSECRE – Empreendedorismo e Engajamento

Hoje são 256 empresas associadas de todos os portes, conta com sede própria com 05 salas para a administração, salas para reuniões, 03 salas para cursos e treinamentos, auditório para 164 pessoas, um salão de confraternização com toda infraestrutura e estacionamento para 80 veículos. Para a comunidade e associados oferece serviços de conveniência com diversos provedores de serviços e agência dos correios.

Inicialmente começou como Associação dos Empresário do Bairro Chácara Reunidas, com a demanda por ações junto às empresas de diversos segmentos em outras cidades na região, a entidade transbordou passando a abrigar empresas de todo o Vale e da Grande São Paulo, surgindo a necessidade de reposicionar a marca que passou a ser Associação das Empresas do Vale do Paraíba, ou simplesmente ASSECRE. Mantendo sempre o foco em seus dois valores básicos: a geração de Valor Econômico (Emprego e Renda) e de Valor Social.

Na parte social além do olhar para o bairro Chácara Reunidas e ações assistenciais para região, apoia o Projeto Luta Olímpica, com aulas gratuitas para crianças carentes, formando inclusive campeões internacionais, tendo diversos atletas na base da seleção brasileira na modalidade.

Em relação aos associados, foram conquistadas melhorias no transporte coletivo e nos acessos, passarela e sinalização viária, melhorias na segurança pública, na infraestrutura de comunicação e desenvolvidos programas tais como: transporte compartilhado, comissão de negociação sindical, planos de saúde compartilhados, vizinhança solidária inclusiva e iniciativas para compras coletivas de insumos e equipamentos.

ASSECRE

A ASSECRE é responsável pela ideia e execução de uma das maiores feiras de negócios do interior paulista, a FEISSECRE, com 23 edições. Em conjunto com cada uma dessas edições foram desenvolvidos um conjunto de iniciativas que resultaram mudanças de lei que reduziram burocracias, que reduziram custos e ajudaram em benefícios às empresas, iniciativas relacionadas à educação e formação de mão de obra especializada em parcerias com Senai, Sebrae e Secretarias de Educação de Estados e Municípios. Nesse sentido, há que se destacar de modo especial a parceria duradoura com o Senai que, entre outros, permitiu a participação com segurança de 650 pessoas entre trabalhadores das empresas associadas e pessoas da comunidade nos cursos ministrados pelo Senai nas instalações da ASSECRE, durante o 2º ano após a pandemia.

Lançamento do Livro – ASSECRE 30 Anos

Para coroar os desafios e as conquistas da ASSECRE nestes 30 anos, um livro está sendo preparado para ser lançado em 2024. Foram coletados mais de 50 depoimentos de pessoas que fizeram parte da história direta e indiretamente, entre os registros captados esta da antiga diretora da Escola Elmano Veloso, que relatou que os empresários criaram um carnê para arrecadar fundo para ajudar a escola. E a partir de um mesmo propósito quanto fazer diferença com pautas objetivas, esse mesmo grupo responsável por esta ação fundou a ASSECRE. Esta e outras histórias poderão ser conferidas em breve.