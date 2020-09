Dário Júlio e Bárbara Neves são campeões do Enduro da Independência 2020

Os pilotos da equipe Honda Racing Dário Júlio e Bárbara Neves faturaram mais um título cada do Enduro da Independência, nas categorias Brasil e Feminina, respectivamente. A 38ª edição da tradicional prova off-road de enduro de regularidade terminou nesta segunda-feira (7/9), Dia da Independência do Brasil, em Caxambu (MG). Também representante do esquadrão vermelho, Tunico Maciel ficou com vice-campeonato na Elite.

Ao todo, a competição contou com 635 quilômetros divididos em quatro dias, na região da Serra da Mantiqueira. A disputa teve início em Socorro (SP), passou por Itajubá (SP) até finalizar em Caxambu (MG).

Dário Júlio

Com a motocicleta CRF 250F, o mineiro Dário Júlio conquistou o sétimo título do Enduro da Independência ao finalizar em primeiro a prova na classe Brasil, exclusiva para modelos de fabricação nacional. “Foi uma edição bastante disputada e estou feliz por mais esse resultado. São mais de 20 anos de participação na competição e celebrar a marca como heptacampeão é muito especial”, conta o mineiro, vencedor das categorias Brasil (2020 e 2018), Over 40 (2017) e Master (2010, 2009, 2008 e 2007).

Bárbara Neves

Tricampeã da categoria Feminina (2020, 2019 e 2018), Bárbara Neves, embaixadora pelo segundo ano consecutivo do Enduro da Independência, aproveitou o momento para ressaltar a experiência do off-road. “É sempre uma grande oportunidade participar dessa prova, que é um evento muito especial na minha vida e carreira. Espero que cada vez mais trilheiros possam se aventurar pela competição, principalmente, mais mulheres”, declara a goiana de 20 anos que também acelerou a CRF 250F.

Na categoria Elite, Tunico Maciel finalizou o Enduro da Independência 2020 na segunda colocação. O título ficou com Emerson Loth. “Hoje consegui andar bem, venci a etapa, mas não foi suficiente para tirar a diferença de pontos. O dia foi bastante positivo e com mais trilhas. Sei que sou competitivo na modalidade e estou feliz por mais uma participação nesse tradicional evento e confiante para os próximos desafios”, evidencia o piloto de Lavras (MG), atual campeão brasileiro de Rally Cross Country e bi do Sertões entre as motos, que utilizou a CRF 250RX.

Honda Racing

A equipe Honda Racing de Enduro de Regularidade é patrocinada por Pro Honda, ASW, Michelin, DID, Alpinestars e Seguros Honda.

38º Enduro da Independência Socorro (SP) a Caxambu (MG)

Ranking final, após quatro etapas



Categoria Elite

1º – #6 – Emerson Loth “Bombadinho” – 181 pontos

2º – #11 – Tunico Maciel –- 171 – Honda CRF 250RX

3º – #7 – Guilherme Trancoso Carvalho – 150



Categoria Brasil

1º – #35 – Dário Júlio – 191 pontos – Honda CRF 250F

2º – #34 – Felipe Arantes – 185

3º – #33 – Alan Muniz – 140



Categoria Feminina

1º – #173 – Bárbara Neves – 200 pontos – Honda CRF 250F