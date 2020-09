Razer lança mouse gamer Naga Pro com design modular três em um

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de anunciar o mouse gamer modular sem fio Razer Naga Pro. Projetado para jogadores de MMO, MOBA, Battle Royale e FPS, entre outros estilos, o Razer Naga Pro conta com três painéis laterais substituíveis que tornam a adaptação a diferentes games mais fácil do que nunca.

O Razer Naga Pro amplia a linha de mouses wireless Razer HyperSpeed mantendo e adicionando recursos em relação ao Razer Naga Trinity, que introduziu o bem-sucedido design modular três em um. O novo periférico da Razer reúne o que há de melhor e mais recente em tecnologia para games e oferece inúmeras opções de customização para diversos estilos de jogadores.

“Somos todos gamers, mas jogamos de várias formas”, disse Alvin Cheung, vice-presidente sênior da unidade de negócios de periféricos da Razer. “A personalização sempre foi um componente chave de inclusão por permitir que mais jogadores joguem juntos. O Naga Pro incorpora esse ideal e dá a todos os usuários o controle sobre suas preferências sem qualquer tipo de limitação “.

Um design multigênero

O Razer Naga Pro tem três painéis laterais magnéticos com layouts de dois, seis e doze botões programáveis, e cada um deles foi projetado para combinar com gêneros de jogos específicos: o de doze botões é ideal para jogos MMO e RTS, o de seis botões para Battle Royale e MOBA e a placa de dois botões para jogos FPS.

• O painel de 12 botões otimiza as trocas de habilidades com posicionamento ergonômico e funciona perfeitamente em jogos em que tempo e a precisão são cruciais.

• O painel de 6 botões oferece equilíbrio entre controle e acessibilidade. Seu layout foi ergonomicamente projetado com botões dispostos em duas fileiras, facilitando o acesso a habilidades e itens, e conta ainda com textura na parte de baixo que dá mais segurança nos movimentos.

• O painel de 2 botões tem o ajuste padrão para jogos FPS, em que precisão é fundamental. Sua lateral emborrachada fornece controle máximo em todos os momentos de gameplay e os dois botões podem ser programados para comandos essenciais, como agachar ou atirar.

Juntos, os painéis removíveis dão aos jogadores acesso a 20 botões programáveis, que, com a tecnologia Razer Hypershift, acessível pelo software gratuito Razer Synapse, podem ser configurados com funções secundárias. Além disso, o Razer Naga Pro é capaz de armazenar até cinco perfis na memória interna.

Foto: Divulgação

Atualizado com as últimas inovações

A experiência com o Naga Pro é impulsionada pela tecnologia Razer HyperSpeed Wireless que proporciona conexão mais rápida que a maioria dos mouses com fio e requer menos energia que a maioria dos sem fio. A autonomia da bateria do Naga Pro é de até 100 horas de jogo contínuo em 2,4 Ghz ou até 150 horas em Bluetooth. Se a bateria ficar fraca, o jogador pode recarregá-lar mesmo durante jogo por conexão com fio via Razer Speed Flex.

Para alta precisão, o Razer Naga Pro conta com o Razer Focus + 20K DPI, sensor ótico da Razer que tem as melhores especificações do mercado, inclusive funções inteligentes, como Motion Sync, que rastreia perfeitamente os movimentos do mouse e pode ser calibrado de acordo com as preferências pessoais do usuário via Smart Tracking ou Asymmetric ou Asymmetric Cut-Off.

O Naga Pro vem ainda com os switches ópticos da Razer, que oferecem tempo de acionamento dos botões três vezes menor do que os de switches mecânicos tradicionais. Com vida útil de até 70 milhões de cliques, os switches foram desenvolvidos seguindo as rigorosas demandas das partidas de esportes eletrônicos em alto nível e atendem as principais necessidades de velocidade e precisão dos jogadores.

O Razer Naga Pro estará disponível no mercado brasileiro nos próximos meses. Seu preço sugerido no Brasil é de R$1.299,00.

Razer Naga Pro

Sobre o Razer Naga Pro

• 3 painéis laterais substituíveis

• Tecnologia Razer HyperSpeed Wireless para conexão mais rápida do que mouses com fio

• 20 botões programáveis

• Razer Focus + 20K DPI Optical Sensor para alta precisão

• Razer Optical Mouse Switch para acionamento de ccomandos na velocidade da luz

• 3 modos de conexão – HyperSpeed Wireless / Bluetooth / Speedflex com fio

Para baixar imagens do Razer Naga Pro, clique aqui .

Foto: Divulgação

Razer



A Razer é a marca líder mundial em estilo de vida para gamers e seu logotipo, uma cobra de três cabeças, é um dos mais reconhecidos entre a comunidade global de jogadores e profissionais de e-Sports. Com uma base de fãs presente em todos os continentes, a empresa projetou e construiu o maior ecossistema de hardware, software e serviços para gamers do mundo.

A premiada linha de produtos da Razer vai de periféricos gamers de alto desempenho (para PC e consoles) aos poderosos laptops Razer Blade. Já a plataforma de software da Razer, que tem mais de 70 milhões de usuários, inclui o Razer Synapse (um sistema gratuito para configuração de recursos de seus produtos), o Razer Chroma (tecnologia proprietária de retroiluminação RGB) e o Razer Cortex (software desenvolvido para melhor o desempenho de games e que atua no centro de toda a experiência do jogador).

Entre os serviços oferecidos pela Razer está o Razer Gold, um dos principais serviços de crédito virtual unificado do mundo para gamers, e a Razer Fintech, uma das maiores redes de pagamento digital no Sudeste Asiático. Fundada em 2005 e com sedes em Irvine e Cingapura, a Razer possui 18 escritórios em todo o mundo e é reconhecida como a marca líder para jogadores nos EUA, Europa e China. A Razer está listada na bolsa de valores de Hong Kong.