Cuidados essenciais para manter a segurança no canteiro de obras

Independentemente de qual seja o nível do seu projeto, seja a construção de um prédio ou então uma simples reforma em seu quintal, é importante estar atento para tudo funcionar da melhor maneira possível dentro do canteiro de obras que faz parte dessa sua obra.

Em relação a isso podemos montar uma enorme lista, o que inclui a presença dos equipamentos e ferramentas essenciais à contratação de pessoal profissional, passando também pela adequação desse ambiente de trabalho, para o bem de todos os envolvidos.

Quando algo de errado ocorre em sua obra, afetando a segurança de um profissional, por exemplo, não é apenas a vida dele que pode estar sendo prejudicada, como também toda a continuidade do seu projeto, por mais que a prioridade deva estar sempre no seu pessoal.

Tal tipo de cuidado deve ser dito para muito além do setor de reformas e construções, chegando às atividades mais diversas no mercado, como nos serviços de uma empresa de terraplanagem, cujos resultados também dependem de toda adequação a ser adotada.

Para pensar em um cenário um pouco mais simples, mas que deixa clara a importância de se investir em segurança, podemos falar sobre o funcionamento de um restaurante. Local esse que em sua cozinha conta com vários riscos, de objetos cortantes a itens inflamáveis.

Ainda no exemplo da cozinha, qualquer tipo de problema que possa ocorrer ali é capaz de colocar em risco a vida dos profissionais e até mesmo dos clientes, como um acidente que pode ocorrer de um vazamento de gás. Isso sem falar na qualidade da comida servida.

É por causa desse tipo de que cada vez mais as empresas buscam investir melhor em sua segurança e adequação aos trabalho, passando a lidar com uma portaria remota, por exemplo, para garantir a entrada somente do pessoal autorizado dentro da companhia.

Isso também é algo que pode ser considerado por quem trabalha no ramo de construção, com isso valendo não apenas para evitar o roubo de materiais, ou algo assim, mas também para garantir a proteção de todos os funcionários que trabalham nesse espaço.

Inclusive, quanto maior for o tamanho dessa companhia, ou até mesmo da obra a ser realizada em um espaço, maiores se tornam as responsabilidades da pessoa encarregada para que tudo funcione corretamente, até mesmo em nível de resultados a serem obtidos.

A importância da segurança no meio de trabalho

Muito se fala nas empresas sobre a necessidade de alcançar bons resultados, mas a verdade é que a performance do seu negócio não surge do nada, sendo necessário que uma boa gestão possa trazer garantias que tal performance seja possível de ser alcançada.

Nesse ponto podemos destacar a performance do seu time de colaboradores, com tal desempenho não devendo ser apenas exigido, mas sim incentivado, com a ajuda de todo tipo de auxílio a ser adotado, o que inclui a oferta de materiais adequados, por exemplo.

Junto disso podemos falar também sobre a proteção a ser assegurada entre os profissionais, afinal, como pedir para um funcionário passar horas frente ao computador se a sua cadeira é a mais desconfortável possível? A ponto de afetar seu rendimento?

São coisas assim que devem ser levadas em conta por parte de quem gerencia um negócio, sabendo que o bem-estar da sua equipe é não só um dever, mas também uma necessidade, já que pode impactar no tipo de resultado a ser conquistado nesse espaço.

Na medida em que um negócio cresce, suas responsabilidades nesse sentido também aumentam, tal como em um serviço de administração de condomínios, responsável pela garantia que tudo funcione bem em todas as casas que façam parte de tal local.

Em relação ao meio de trabalho ainda existem os riscos naturais que fazem parte certas atividades, como para quem lida com esgotos, por exemplo, até mesmo recebendo um valor a mais em seu salário, indo de acordo com o chamado grau de insalubridade.

Dentro desse cenário é importante dar uma atenção maior para quem atua diariamente em um canteiro de obras, pois o que não falta ali são possibilidades para alguém se machucar, isso graças ao uso de materiais cortantes, pesados, inflamáveis e outras variações.

Junto a tudo isso é válido citar que sempre que um acidente ocorre nesses locais diversos são os prejuízos que podem ser sentidos por quem é responsável por esse projeto, o que inclui:

Aumentar os custos do projeto;

Colocar em risco a vida dos profissionais;

Atrasar a entrega da obra;

Danificar seus equipamentos.

Todos esses são problemas que podem até mesmo colocar em risco a continuidade de uma obra, tudo por causa de uma falta de atenção às normas de segurança a serem adotadas durante a gestão de algum tipo de projeto de reconstrução ou reforma.

E da mesma forma em que uma fábrica pode evitar certos acidentes ao trabalhar com o uso de um sensor ultrassônico junto aos seus equipamentos, muitos dos riscos dentro de um canteiro de obras podem ser evitados por meio de um bom planejamento de segurança.

Diante disso, para garantir com que tudo ocorra perfeitamente dentro de um canteiro de obras para o bem tanto do seu projeto como também dos profissionais ali envolvidos, é indicado ficar atento em algumas atitudes que devem ser tomadas.

Dicas para garantir uma obra segura

Para que tudo ocorra sem nenhum tipo de risco em sua obra, seja na construção de um condomínio ou na simples reforma de seu telhado, é indicado trabalhar com as seguintes ações para garantir a segurança de todos os envolvidos, o que inclui:

Oferecer treinamento adequado

Para que um bom resultado seja alcançado é um projeto é importante que todos os colaboradores estejam aptos a concluir suas atividades e o mesmo pode ser dito sobre o setor de obras. Nesse caso, tal adequação pode chegar até à segurança dos profissionais.

Parte dos acidentes de trabalho ocorrem por causa de falhas humanas, incluindo o uso inadequado de ferramentas. Para evitar isso, se deve oferecer treinamento aos profissionais, evitando acidentes durante uma instalação de porta de vidro, por exemplo.

Realizar uma fiscalização constante

Não basta apenas treinar sua equipe, é importante fiscalizá-la, garantindo assim que tudo esteja ocorrendo de acordo com o que foi ensinado. O mesmo pode ser dito sobre o funcionamento dos equipamentos comprados e tudo o que for necessário para tal obra.

A realização dessas fiscalizações permite até que possíveis problemas sejam identificados, facilitando assim a busca por soluções que evitem acidentes maiores no futuro.

Faça uma manutenção regular

Junto dessa fiscalização frequente se indica fazer uma manutenção regular de todas as ferramentas e equipamentos a serem usados dentro de uma obra. A partir disso se torna possível usar sempre por materiais de qualidade, como forma de alumínio em um projeto.

Respeitar as normas de segurança

Fora todo esse cuidado prévio por parte de quem realiza uma obra, é importante respeitar também as regras externas que são estabelecidas por órgãos de segurança justamente para garantir com que tudo funcione corretamente junto à uma construção ou reforma.

Lembrando que estar atento às normas reguladoras é não apenas algo importante de ser seguido, mas também uma responsabilidade, já que diante de qualquer irregularidade sua obra pode ser não apenas multada como até mesmo impedida de continuar.

Adotar uma jornada adequada de trabalho

Também sobre as normas de segurança, é importante respeitar a jornada de trabalho dos seus funcionários, reservando um tempo ideal para que eles possam descansar após um certo número de horas trabalhadas.

Vale lembrar que isso também vale para fora do setor de obras, como para quem atua no serviço de entregas, evitando assim com que uma distribuidora de produtos de limpeza possa sofrer algum risco com seus materiais por um motorista que durma no volante.

Oferecer um ambiente profissional de qualidade

Dentro de um canteiro de um cantareira de obras é possível estar exposto a um grande número de riscos, com eles aumentando na medida em que o local não for bem organizado, indicando assim a importância em se investir na limpeza e arrumação do local.

Atuar em um ambiente adequado de trabalho pode não só garantir a segurança de todos ali presentes como pode influenciar também nos desempenho desses profissionais, tendo eles suas atividades reconhecidas por parte do seu empregador.

Conhecer as novas tecnologias

Por fim se indica conhecer quais são as novas ferramentas que surgem dentro do mercado de obras, principalmente quando se fala sobre a segurança dos funcionários, optando por trabalhar com um serviço de aluguel de andaimes que melhor garanta tal proteção.

Investir em sensores de segurança e outros serviços pode ser uma forma de trazer mais proteção ao seu canteiro de obras, melhorando a qualidade de vida daqueles presentes, assim como a qualidade dos seus serviços, no fim sendo o que buscamos em uma obra.

