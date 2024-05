23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ transforma o Memorial da América Latina em um espaço de celebração da diversidade, do empreendedorismo e da cultura

A Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) anuncia a 23ª edição da Feira Cultural da Diversidade LGBT+, que será realizada no dia 30 de maio de 2024, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, no Memorial da América Latina, das 10h às 21h. A entrada é gratuita com pré-cadastro na Sympla.

Feira Cultural da Diversidade LGBT+

A Feira Cultural da Diversidade LGBT+ se consolida como um dos principais eventos da comunidade LGBT+ do Brasil, reunindo milhares de pessoas para celebrar a diversidade, o empreendedorismo e a cultura.

O evento oferece uma plataforma gratuita para empreendedores e artistas LGBT+ apresentarem seus produtos, serviços e talentos para um público amplo e diversificado. O evento contará com mais de 200 expositores, além de apresentações musicais, teatrais, de dança e diversas outras atividades culturais.

APOLGBT-SP

Entre os expositores, estarão nomes como ACRE (roupas e acessórios de moda autoral para os públicos masculino, feminino e agênero); YAG SPA (estética avançada); IMPÉRIOSEX (sex shop); ARDES ESTILO LIVRE (moda masculina underwear e beachwear); TWNT4 (camisetas oversized agênero e produtos voltados ao público LGBT+); SOU PRIDE (regatas, camisetas, shorts, sungas, canecas, correntes, brincos e acessórios em geral); MELISSA MAURER (fotógrafa de Alto Paraíso de Goiás que vem mostrar seu trabalho autoral com personagens LGBT+); CASA CÊNICA PRODUTORA CULTURAL (informações e roteiros turísticos LGBT+); DUQUE CASA DECORAÇÃO (itens em tear, mantas, redes, almofadas, toalhas, jgs americanos, passadeiras, tapetes etc); RAFAEL ANDRADE (flash tattoo com temáticas do orgulho LGBT+); PADME STORE (óculos solares e armações para grau para o público fashion e queer); GERGELIM PRODUÇÕES (cartões postais com fotografias autorais homoeróticas e fotografias em grande formato emolduradas); EDITORA CANDIDO (organizadores da área da Flip para autores e livros com temática LGBT+; UNIVERSO ORACULAR (leitura de oráculo e produtos esotéricos); e EDITORA ARDANE (livros com foco em espiritualidade e magia).

A Feira terá ainda a presença de diversas ONGs e instituições, como o Instituto Mais Diversidade, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB SP, o IBRAT, o Centro Cultural da Diversidade e o Museu da Diversidade Sexual, entre outros. Além disso, diversos empreendedores e artistas LGBT+ terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos e produtos, contribuindo para a diversidade e o fortalecimento da comunidade.

LGBT+

O evento também se consagra como um espaço para diálogo e reflexão sobre temas relevantes para a comunidade LGBT+, como direitos humanos, diversidade sexual, gênero e identidade. Haverá workshops, palestras e debates com especialistas e ativistas, além de atividades de conscientização e engajamento social.

Histórico da Feira Cultural da Diversidade LGBT+

Em 2001, com o começo da consolidação da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, houve a necessidade de criar um calendário oficial com mais eventos com participação ativa da comunidade LGBT+. Inspirada na Castro Street Fair, de San Francisco, a Feira nasceu com o nome de Feira da Vieira no Largo do Arouche, lugar de maior visibilidade e acolhimento para a população LGBT+.

A 1° edição contava com 15 tendas e, pela primeira vez, um palco na Av. Vieira de Carvalho com o Largo do Arouche foi destinado a artistas e talentos LGBT+ em início de carreira. Neste período, a Feira contou com vários apoiadores históricos, como o estilista Walério Araújo, que fez a produção do palco com dezenas de peças de chita; a icônica travesti Alma Smith e apresentação da Silvetty Montilla, entre outras. De acordo com a Polícia Militar, a feira recebeu um público estimado de 15 mil pessoas.

Devido ao seu crescimento e expansão, houve a necessidade de transferi-la, depois de algumas edições, para um espaço maior. Dessa forma, a Feira ocorreu na Praça da República e no Vale do Anhangabaú. Foi em 2005 que, pela sua importância e crescimento, ela passou a se chamar Feira Cultural da Diversidade LGBT+. Desde o ano passado, a feira é realizada no Memorial da América Latina.

Patrocínio Master de Amstel

Patrocínio TERRA e VIVO

Copatrocínio L’Oréal Groupe

Apoio Amstel VIBES

Apoio Institucional Memorial da América Latina

23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+



Data: 30 de maio de 2024, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, das 10h às 21h

Local: Memorial da América Latina – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 660 – Barra Funda, São Paulo – SP

Entrada: Gratuita com pré-cadastro online no link da Sympla

Como chegar: Metrô Barra Funda (Linha Vermelha), táxi, aplicativo, ônibus Terminal Barra Funda ou carro (estacionamento pago no local)

A 23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ é uma realização da APOLGBT-SP, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da Prefeitura da Cidade de São Paulo.