Pets e seus tutores agora podem caminhar juntos no Vale Sul Shopping

A partir do dia 15 de maio, animais de estimação de todo porte poderão caminhar pelo shopping. Evento da Tudo de Bicho celebra nova fase

A partir de hoje, dia 15 de maio, quarta-feira, está liberado o passeio de pets pelos corredores do Vale Sul Shopping. Para celebrar esta nova fase, a Praça de Eventos terá uma ação da loja Tudo de Bicho, com brincadeiras e atividades gratuitas para os pets e seus tutores, entre os dias 18 e 26 de maio.

Vale Sul Shopping

O “Crossdog Park” será um parque com piscina de bolinhas, brinquedos e obstáculos de agility para cachorros de todos os portes.

Tudo de Bicho

Também terá um espaço de lazer, onde os tutores poderão descansar com seus pets. A Tudo de Bicho ainda oferecerá brindes e descontos de marcas do ramo parceiras, além de aceitar doação de rações e outros itens para ONGs do Rio Grande do Sul.

Shih-tzu

Paralelo ao evento, A Tudo de Bicho terá um encontro da raça Shih-tzu na própria loja do Vale Sul, no dia 25 de maio, e, em todos os sábados, haverá feira de adoção na loja, das 10h às 17h.

Crossdog Park

18 a 26 de maio

de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h

Praça de Eventos Vale Sul Shopping

Gratuito