Saiba as vantagens de comprar imóvel pronto e construir a preço de custo

Especialista esclarece dúvidas sobre a opção de compra de imóveis e construir a preço de custo no litoral paulista

O mercado imobiliário está em constante evolução, as demandas dos compradores estão cada vez mais diversificadas, a questão de comprar um imóvel pronto ou construir a preço de custo tornou-se um dilema comum para os investidores. No litoral de São Paulo, onde a busca por propriedades à beira-mar não fica por trás, a decisão dos consumidores na hora da compra pode ser ainda mais crucial.

Comprar um imóvel pronto pode ser mais fácil, mas isso não significa que você não vá precisar se preocupar com adequações na estrutura. Por outro lado, a construção a preço de custo por meio da sociedade em conta de participação, tem se tornado uma alternativa inovadora, isso porque essa modalidade de contrato possibilita a formação de uma sociedade confidencial entre os sócios – ostensivo e participante.

De acordo com Henrique Lima, coordenador de qualidade da A3 Construtora, o comprador deve avaliar o que é mais vantajoso para a questão financeira dele. “Tem que se basear no seu custo de oportunidade, antes de adquirir o patrimônio”.

Para oferecer uma perspectiva aprofundada sobre o assunto, Henrique compartilha a sua análise sobre as vantagens de comprar um imóvel pronto ou construir a preço de custo através da SCP (sociedade em conta de participação) no litoral paulista.

Comprar um imóvel pronto

Conveniência Imediata: Um dos principais benefícios é a possibilidade de se mudar para a nova propriedade imediatamente após a compra, sem a espera associada à construção. “Um dos aspectos atrativos na compra de um imóvel pronto é a conveniência imediata, pois não há necessidade de aguardar meses ou até anos pela conclusão da construção; em vez disso, os compradores podem se mudar para sua nova propriedade praticamente assim que a transação for finalizada” comenta.

Inspeção Antecipada: Para Henrique, os provedores podem realizar inspeções detalhadas antes da compra, garantindo que estejam cientes de quaisquer problemas estruturais ou questões de manutenção. “A inspeção detalhada permite uma avaliação do estado da propriedade, identificar quaisquer possíveis problemas estruturais ou questões de manutenção para a tomada de uma decisão. Isso proporciona tranquilidade, garantindo que estejam cientes de todos os aspectos do imóvel antes de formalizar a compra.”, pontua.

Custos Fixos: Os custos totais são previsíveis, uma vez que o preço de venda é estabelecido e os custos de construção já foram incluídos pelo vendedor. “Ao adquirir um bem construído, os compradores podem ter uma visão detalhada dos custos totais. Não há surpresas relacionadas a custos de construção adicionais ou imprevistos, o que proporciona uma previsibilidade financeira. P, podendo evitar risco de estouro de orçamento ou custos inesperados durante o processo de aquisição”, explica.

Planejamento imobiliário: Normalmente, um dos principais problemas para quem considera comprar apartamento na planta na região litorânea é ter de esperar para se mudar e começar a usar o imóvel. É claro que aguardar meses pela sua construção exige paciência, mas isso também permite que haja mais tempo para planejar melhor os detalhes importantes para a nova vida da família. “Um dos maiores benefícios de adquirir um imóvel pronto é a capacidade de visualizar e planejar seu espaço imediatamente. Os compradores podem se concentrar no que realmente importa: transformar uma casa em um lar.”, observa Henrique

Construir a preço de custo por meio da SCP (Sociedade em conta de participação)

Transparência e Controle: A transparência é uma prioridade, os requerentes têm acesso total às informações sobre os custos de construção, materiais e mão de obra, garantindo a confiança durante o processo. “Há mais controle sobre as decisões de design e acabamento, garantindo que suas necessidades e preferências sejam atendidas de maneira precisa”, comenta Henrique.

Alta rentabilidade: Uma das principais vantagens de embarcar nesse negócio é a rentabilidade que ele proporciona aos investidores, que pode chegar até 100% do valor gasto para construir. “Além disso, existe uma economia considerável no empreendimento imobiliário, que também pode corroborar com a valorização do imóvel”, aponta.

Colaboração e Comunidade: De acordo com Henrique, ao adotar a abordagem na construção do imóvel a preço de custo por meio da modalidade em conta de participação, as construtoras e os sócios têm a oportunidade de colaborar mais estreitamente, criando um senso de parceria ao longo do processo. “Essa colaboração resulta em um ambiente de trabalho harmonioso e eficiente, em que todas as partes envolvidas estão alinhadas com os objetivos comuns de qualidade e eficácia”.

Diante dessas considerações, Henrique conclui que não há uma resposta definitiva sobre qual é a melhor opção, pois cada caso é único e depende das circunstâncias individuais do comprador.

“Não há uma resposta definitiva sobre qual é a melhor alternativa entre comprar um imóvel finalizado ou construir a preço de custo, pois cada caso é diferente”.

Ele incentiva os compradores a realizarem uma análise cuidadosa de suas necessidades, objetivos e recursos financeiros antes de tomar uma decisão.

“É importante fazer uma análise minuciosa de suas necessidades, objetivos e recursos financeiros antes de tomar uma decisão na compra de um imóvel no litoral paulista. Cada cliente é único, é fundamental garantir uma experiência satisfatória e um investimento sólido. Ao considerar todas as variáveis envolvidas, os compradores podem fazer uma escolha informada que se alinhe com a sua situação financeira”, finaliza.

A3 Construtora

A A3 Construtora destaca-se no mercado imobiliário do Litoral de São Paulo pela sólida trajetória, combinando experiência e criatividade na entrega de projetos de excelência. Comprometida com a transparência, responsabilidade ambiental, gestão de pessoas e qualidade, a empresa tem transformado sonhos em realidade por meio de empreendimentos inovadores. são mais de 600 colaboradores e parceiros, cerca de 950 projetos concluídos e em andamento e mais de 60.000 m² em construção pelo litoral paulista. Para saber mais sobre a A3 Construtora e seus projetos, acesse: https://www.a3construtora.com.br/.