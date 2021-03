Concurso do IBGE possui mais de 200 mil vagas para o Censo 2021

Com vagas temporárias, certame busca contratar profissionais para atuar como Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador

Segundo o mapeamento do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para a realização do Censo Demográfico 2021. Ao todo, são 204.307 mil vagas temporárias, divididas em 181.898 para Recenseador, 16.959 para Agente Censitário Supervisor (ACS) e 5.450 para Agente Censitário Municipal (ACM).

De acordo com o edital, as oportunidades disponíveis são para os níveis médio e fundamental e serão dois processos seletivos, com vagas distribuídas em todo o país. Os profissionais aprovados irão trabalhar, principalmente, na coleta de dados, na pesquisa urbanística do entorno de domicílios e entrevistar os moradores.

Recenseador

Para participar do concurso, é necessário ter ensino fundamental completo. Além disso, a remuneração é definida por produção, ou seja, de acordo com o número de domicílios visitados, com registro no controle da coleta de dados e por tempo de jornada de trabalho.

Para facilitar, o IBGE disponibilizou em seu site um simulador para os candidatos verificarem a remuneração estimada semanal e mensal, com base na indicação do local e da quantidade de horas que pretende trabalhar.

Recenseador Direitos Férias e 13º salários proporcionais Tipo de contrato Temporário Duração contrato Até 3 meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Jornada de trabalho O recomendado é a jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais Principais funções Reunir informações do Censo em todos os domicílios do setor censitário que lhe for atribuído e verificar relatórios de acompanhamento de coleta

Fonte: Gran Cursos Online

Inscrição

As inscrições para o cargo de Recenseador estarão abertas até o dia 19 de março de 2021, às 23h59, no site do Cebraspe, que é a banca organizadora (https://www.cebraspe.org.br). Os candidatos devem acessar o site, efetuar o cadastro e pagar a taxa de R$ 25,77.

Prova e treinamento

A prova para as vagas de Recenseador está prevista para acontecer no dia 25 de abril de 2021. O processo seletivo será composto por uma prova objetiva com 50 questões sobre Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Ética no Serviço Público (5), Conhecimentos Técnicos (25) de responsabilidade do Cebraspe e um treinamento, de responsabilidade do IBGE. As duas fases são de caráter eliminatório e classificatório.

Agente Censitário

Para participar do concurso, é preciso ter ensino médio completo. Já a remuneração é de R$ 2.100 para Agente Censitário Municipal e de R$ 1.700 para Agente Censitário Supervisor.

Agente Censitário Direitos Férias e 13º salários proporcionais Tipo de contrato Temporário Duração contrato Até 5 meses, podendo também ser prorrogado Jornada de trabalho 40 horas semanais Principais funções (ACM) Acompanhar a coleta de dado, administrar o Posto de Coleta e as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores Principais funções (ACS) Auxiliar e monitorar a produtividade dos recenseadores em campo, adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; controlar a coleta de dados por meio de relatórios gerenciais

Fonte: Gran Cursos Online

Inscrição

Os candidatos devem se atentar às datas de inscrição, pois para os cargos de Agentes o prazo é até o dia 15 de março de 2021, às 23h59. Os interessados também devem acessar o portal do Cebraspe, preencher o formulário e fazer o pagamento da taxa, no valor de R$ 39,49.

Prova

Já a avaliação para Agentes está prevista para ocorrer no dia 18 de abril de 2021. O processo seletivo consiste em uma prova objetiva com 60 questões sobre Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico Quantitativo (10), Ética no Serviço Público (5), Noções de Administração/Situações Gerenciais (15) Conhecimentos Técnicos (20), de caráter eliminatório e classificatório.

Crédito: Reprodução | IBGE