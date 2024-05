Fenamalhas chega à São José dos Campos

A maior feira de malhas do País está chegando ao Vale do Paraíba!

Acontece de 17 a 26 de Maio, mais uma edição da Fenamalhas 2024, que chega à São José dos Campos, no Estacionamento do Hipermecado Carrefour Dutra, no Jardim Serimbura

Este ano, a Fenamalhas está vindo com muitas novidades, trazendo as últimas inovações nas tendências atualizadas e modernas da moda, com qualidade e preços dos vestuários direto da fábrica.

O público encontrará no evento, as tradicionais jaquetas e acessórios em couro vindas do Sul do País, , lãs e malhas em tricô feminino e masculino do Sul de Minas, doces, bolsas e sapatos.

De acordo com o organizador da feira, Sergio Silva “ A expectativa é animadora, porque o frio este ano promete, e esperamos um público bom que sempre procura alternativas nesta época do ano para se aquecer com a chegada do inverno, inovando seu guarda roupa com malhas e modelos que voce não encontra nas lojas durante o ano todo ”.

Com fornecedores de várias partes do País, nos stands instalados no evento, os expositores trarão muitas alternativas que irão surpreender ao publico, garantindo excelentes resultados tanto para os empresários como para os consumidores.

O pagamento também será facilitado, através dos cartões de débito, crédito e PIX.

Também haverá sorteio de vários brindes para aqueles que irão ao evento e aos consumidores finais que estarão efetuando sua compra na Fenamalhas..

Fenamalhas

A Fenamalhas está localizada no estacionamento do Hipermecado Carrefour na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, , 5701, Jardim Serimbura São José dos Campos

Devido à catástrofe que aconteceu das fortes enchentes que desabrigaram todo o Sul do País, estarecemos recebendo a doação de agasalhos, alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene pessoal que serão enviadas aos nossos irmãos desabrigados.

.

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta das 12 hs às 21 hs , Sábado e no Domingo das 10 hs às 21 hs

Estacionamento: Gratuíto

Entrada franca

Realização:

BH Eventos

Foto:Divulgação