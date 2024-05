Instituto Aliança oferece 100 vagas para curso de formação profissional gratuito em cidades do interior paulista, incluindo São José dos Campos

Inscrições são para sete cidades do estado de São Paulo. Foco é preparar jovens para o mercado de trabalho e conquista do primeiro emprego

O Instituto Aliança oferece 1.940 vagas gratuitas para cursos de formação profissional em cinco estados brasileiros em 2024. Em parceria com a Suzano e a Zurich Foundation, tem inscrições abertas para 100 vagas gratuitas de formação profissional em sete cidades do estado de São Paulo, voltadas para jovens entre 17 e 24 anos. Entre os cursos ofertados está o Rotas e Travessias, disponível nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Campinas, Jacareí, Americana e Limeira, com foco na preparação para o mercado de trabalho.

Os(as) interessados(as) podem se inscrever no site https://institutoalianca.org.br/landing-page-rotas/. Para participar, é necessário estar cursando o 3º ano ou ter concluído o ensino médio em escola pública. As aulas estão programadas para iniciar em junho de 2024.

As atividades são 100% online, com interação permanente com os educadores, tendo como pontos principais o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como autogestão, comunicação e gestão de conflitos; noções de tecnologia da informação; e o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, como assumir responsabilidades, buscar soluções, tirar as ideias do papel e fazer planejamentos.

O curso tem carga horária de 200 horas e duração de 3 meses. A certificação é conferida pela Universidade Estadual do Ceará, como curso de extensão. Além disso, após a conclusão, o aluno recebe todo apoio da equipe técnica do Instituto na busca por vagas de emprego com o seu perfil.

“É uma oportunidade de qualificação profissional de jovens, realizado de forma virtual e em um curto espaço de tempo, que viabiliza a inserção no mundo do trabalho, de forma digna, quebrando o ciclo da pobreza e reduzindo desigualdades sociais”, afirma Ilma Oliveira, coordenadora pedagógica nacional dos programas de empregabilidade do Instituto Aliança. Ela destaca ainda que após a conclusão da formação, a taxa de inserção dos participantes dos programas do instituto no mercado de trabalho supera 85%.

O gerente Executivo de Desenvolvimento Social da Suzano, Giordano Bruno Barbosa, afirma que o apoio ao projeto está alinhado com as metas sociais da companhia. “A Suzano acredita que um mundo mais justo se constrói a partir de atitudes transformadoras de toda a sociedade. Esta parceria é mais um projeto apoiado pela companhia que vai ao encontro do nosso engajamento com o desenvolvimento social das áreas onde temos atuação. Até 2030, a Suzano se compromete a tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza, e a inserção profissional de jovens é um dos pilares fundamentais para que consigamos alcançar essa meta”, ressalta Giordano.

O Rotas e Travessias é uma iniciativa do Instituto Aliança e da Fundação Forge, com apoio financeiro da Suzano e Zurich Foundation, e parceria estratégica da Universidade Estadual do Ceará.

