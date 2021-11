Cuia de chimarrão: Conheça os diferentes tipos e veja dicas para escolher a sua

O icônico chimarrão é a mais famosa bebida preparada a partir da erva-mate, uma planta de importância única para os povos do sul do Brasil e países vizinhos.

Hoje conhecido e apreciado em todo o Brasil, o chimarrão surgiu bem antes que o Rio Grande do Sul, estado brasileiro onde é mais popular, “sonhasse” em existir.

Dados históricos apontam que tribos indígenas que viviam no território onde hoje estão situados países como Uruguai, Paraguai e Argentina, além de toda a região sul do Brasil, já consumiam uma espécie de chimarrão rudimentar.

Com a chegada de colonizadores e evangelistas ao local, houveram os primeiros contatos dos europeus conquistadores com essa tradição milenar dos povos que viviam no sul.

Hoje em dia os gaúchos se orgulham, e com razão, de serem “o povo do chimarrão”, exportando essa importante marca cultural para todo o Brasil.

Mas, você já parou para observar como são diversificadas e adornadas as cuias de chimarrão?

Abaixo falaremos mais sobre esse “copo” que é usado para beber chimarrão, citando alguns detalhes sobre a sua história, um compilado com os seus principais tipos e um guia de como escolher a melhor cuia.

Confira!

Cuia de chimarrão: o que é?

A cuia de chimarrão nada mais é que uma espécie de copo rudimentar que foi sendo “estilizado” e modernizado com o passar do tempo.

Junto com a cuia sempre vem a chamada “bomba”, que é uma espécie de canudo que possui uma peneira na extremidade oposta, servindo para “sugar” o chimarrão.

Apesar da passagem do tempo, a modernidade não suprimiu o tradicionalismo da cuia de chimarrão, que permanece com a mesma essência desde sempre.

Não se sabe ao certo o período exato em que a primeira cuia surgiu, até por que quando o homem branco chegou na América do Sul, os indígenas já haviam “inventado” o objeto.

Contudo, a tradição de fabricação das cuias permaneceu, e até hoje os modelos mais tradicionais são produzidos com a utilização do porongo.

O porongo, por sua vez, é uma fruta em formato de cantil ou jarro, também conhecida como cabaça ou cuia.

Acredita-se que a tradição de se produzir os recipientes para chimarrão a partir do “corpo” da fruta tenha se dado pela facilidade de encontrá-la nas matas onde viviam os índios e onde é colhida a erva-mate.

Com o passar do tempo novos materiais foram sendo utilizados para a produção das cuias de chimarrão e hoje é possível encontrá-las, principalmente, em aço inox e cerâmica.

Tipos de cuia existentes

Depois de saber mais sobre a origem da cuia de chimarrão, veja abaixo os principais tipos de cuia encontrados no mercado hoje em dia.

Cuia gaúcha

A cuia gaúcha, também conhecida por algumas pessoas como “cuia do rio grande”, é o tipo de cuia de chimarrão mais conhecida no Brasil, por ser associada com o povo gaúcho.

Ela tem um formato de cântaro, com uma depressão no meio e uma “boca” mais larga.

Esse tipo de cuia é perfeito para quem gosta de tomar muito chimarrão de uma vez e prefere a bebida feita aos moldes clássicos, com a utilização de uma erva-mate bem fina no seu preparo.

Cuia coquinho

A cuia coquinho, que na verdade é a cuia uruguaia, ganhou esse nome por causa do seu formato de coco.

Esse tipo de cuia é o mais usado pelos uruguaios e é perfeito para quem quer tomar pouco chimarrão e de forma mais rápida, pois costuma ser menor que os outros tipos de cuia.

Cuia argentina

Esse tipo de cuia é muito semelhante à uruguaia, com a diferença de que é ligeiramente maior e possui um bocal mais largo, possibilitando que mais mate seja colocado no recipiente.

Cuias de inox e cerâmica

Como dissemos acima, além do porongo, que é usado na fabricação de cuias mais tradicionais, também pode-se encontrar o objeto em aço inox ou cerâmica.

Basicamente, é possível encontrar qualquer tipo de cuia dentre os citados acima feitos com esses materiais.

E hoje muitas pessoas preferem utilizar cuias de inox e cerâmica por elas serem mais fáceis de limpar e não mofarem, como acontece com as cuias de porongo.

Como escolher a cuia ideal

Para essa questão não há respostas certas, pois a cuia de chimarrão é um elemento de essência tradicional.

Geralmente os apreciadores do chimarrão são pessoas que aprenderam aquela tradição com seus pais, e aqueles que são “enxertados” nessa cultura bebem da mesma fonte tradicional.

Além disso, as diferenças de preço entre um tipo de cuia e outro não são tão grandes a ponto de influenciarem a decisão.

Bem como, o fato de as cuias de porongo poderem mofar com o tempo, não é um problema em si.

Portanto, a escolha da melhor cuia de chimarrão deve ser um questionamento pessoal do usuário, não tendo uma diretriz clara ou técnica.