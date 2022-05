Save the date: Feijoada Chateau La Villette promete esquentar Campos do Jordão no Corpus Christi

Tradicional evento, que acontece na sexta-feira (17), inclui open bar/food e uma super programação com shows de Luana Camarah e dos Dj’s Bruno B2, Gabriel Naufel, Whynot e Elekfantz.

Prepare o coração porque vem aí um dos eventos mais esperados de Campos do Jordão/SP: a badalada “Feijoada do Chateau La Villette”, que acontece no dia 17 de junho, das 13h às 22h. Essa 11ª edição promete um feriado de Corpus Christi inesquecível no outono/inverno da Serra da Mantiqueira – que tem registrado temperaturas abaixo de zero.

Luiz Rozette, diretor do Chateau La Villette

Com direito a shows e open bar/food, a Feijoada acontece no melhor estilo de Campos num cenário deslumbrante das montanhas. “A nossa Feijoada é sempre muito aguardada, reunindo gente de todos os cantos do país num dia de muita festa e alto astral”, ressalta o empresário Luiz Rozette, diretor do Chateau La Villette.

PROGRAMAÇÃO – Confira o line-up: Luana Camarah /banda e os Dj’s Bruno B2, Gabriel Naufel, Whynot e Elekfantz. Uma super programação para ninguém ficar parado!

Para acompanhar a deliciosa feijoada, no open bar estão inclusos drinks e bebidas– como Baden Baden, Campari, Countreau, Befeeter, Rosé Piscine, Monin, Cachaça 1922, Chivas, Red bul, Azuma Kirine e Aperol, assim como sucos, refrigerantes e água.

Com várias ilhas de degustação, o evento é fechado para 600 pessoas, numa parceria com o restaurante Le Foyer, que fica dentro do Chateau.

Os convites podem ser adquiridos pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/feijoada-la-villette–2022-edition__1551451). Mais informações pelo telefone (12) 3663-1444.

11ª Feijoada Chateau La Villette





Data: 17 de junho, das 13h às 22h

Local: Chateau La Villette, à Rua Cantídio Pereira de Castro, número 100, na Vila Everest, em Campos do Jordão/SP

Instagram: @chateau_a_villette / @restaurante_le_foyer

– Convites antecipados pelo Sympla