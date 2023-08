Bebidas Campeão lança groselha zero açúcar

A empresa Bebidas Campeão, conhecida há mais de 57 anos por sua gama de produtos que envolvem refrigerantes e a groselha, lançou no início do mês de julho a nova aposta da marca: a groselha zero açúcar.

A ideia veio da combinação de uma demanda de clientes que não podem fazer o consumo de açúcar e que também não abrem mão de consumir a já tão conhecida e apreciada Groselha Campeão. Por isso, após diversos testes, chegou se a fórmula ideal para o produto, que se assemelha demais a original. “Na verdade mantivemos basicamente os mesmos ingredientes da groselha original, somente sendo substituído o açúcar. Portanto os sabores se assemelham muito”, explicou Pedro Carvalho, representante da marca.

Vale ressaltar que em um teste cego, envolvendo alguns clientes e a própria direção da marca, quase não foi possível notar a diferença entre as duas groselhas.

O lançamento já pode ser encontrado em diversos supermercados de toda a região do Vale do Paraíba, mas a ideia é de que o produto se espalhe por todo o país.

“Caso uma nova rede fora deste eixo que já atuamos queira distribuir nosso produto, estamos de portas abertas”, reitera Pedro.



Bebidas Campeão

A Bebidas Campeão fica na Rua Pedro Gueri, 204, no centro de Jacareí (SP).

Para mais informações, o telefone é (12) 3961-4596.