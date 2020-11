Beber vinho pode trazer benefícios à saúde; entenda como

Com benefícios cientificamente comprovados para um consumo moderado, que tal uma taça de vinho?

O vinho é uma das bebidas mais antigas e populares que existem, com variedades que agradam todos os gostos, e podendo ser consumido em ocasiões diversas. A boa notícia é que beber vinho de forma moderada pode trazer benefícios à saúde. Isso porque a bebida possui resveratrol em sua composição, que é um antioxidante presente na casca e sementes das uvas. Além dos taninos, cumarinas, flavonoides e ácidos fenólicos, também presentes nas uvas, que contribuem para a saúde.

Sendo assim, o suco de uva também traz benefícios para a saúde. No entanto, o álcool presente no vinho contribui para um aumento na absorção dos compostos benéficos da fruta. Mas quais benefícios realmente são comprovados no vinho? Confira abaixo dois deles:

Grande aliado ao coração

Cerca de 51 estudos epidemiológicos concluem que o consumo moderado de vinho tinto pode reduzir em 20% o risco de doenças cardíacas. Segundo o Estudo “Health Professionals Follow-Up”, com mais de 38 mil profissionais de saúde do sexo masculino sem doenças cardiovasculares, verificou que houve uma diminuição de 32% no risco de ter um ataque cardíaco nas pessoas que consumiam 1 a 2 doses de vinho, em comparação com um grupo semelhante que não tomava a bebida.

Isso aconteceu, pois o álcool presente no vinho reduz a formação de placas de entupimento das artérias. Além do álcool, os polifenóis presentes no vinho também contribuem para inibir a formação de placas de gordura, o que ajuda no controle da pressão arterial e dilatação dos vasos sanguíneos.

Ajuda a combater a diabetes

Diversas pesquisas também mostram que pessoas que possuem o costume de beber vinho tinto mantém regular o teor de açúcar no sangue. Esses estudos demonstram que os componentes não alcoólicos da bebida, especialmente os polifenóis, trazem benefícios em relação ao açúcar no sangue e a função da insulina.

Em Israel, pesquisadores da Universidade de Ben-Gurion do Negev Medical Center-Soroka e de um Centro de Pesquisa Nuclear realizaram testes com vinho tinto e branco e obtiveram resultados positivos associados ao metabolismo do álcool, podendo variar de acordo com o perfil genético de cada pessoa.

Como consumir moderadamente?

O consumo moderado do vinho se dá a partir de um a dois copos de 125 mL por dia, aproximadamente. Sendo assim, com um consumo regular da bebida é possível garantir esses benefícios.

Além disso, conhecer os tipos e variações dos vinhos também colabora para extrair da melhor maneira as vantagens que a bebida pode trazer para sua vida. Para os apaixonados pela bebida, conhecê-la de forma mais aprofundada em um curso de vinho é o indicado, possibilitando também descobrir como harmonizar a bebida com a alimentação, por exemplo.

Foto: Unsplash