COOP lança Festival do Bebê

Com a finalidade de elevar as vendas da categoria infantil, com destaque para fraldas descartáveis, xampu, condicionador, toalhas umedecidas e sabonetes, a Coop realizará no período de 06 a 23 de maio, o tradicional Festival do Bebê.

Festival do Bebê

Durante a ação, haverá tabloides com ofertas e promoções específicas para os negócios supermercado e drogaria, além de pagamento com parcelamento diferenciado por meio do cartão Coop Fácil. Todas as aquisições nos setores envolvidos no Festival do Bebê poderão ser pagas em até 12 vezes sem juros nos cartões Coop Fácil e, nos demais cartões de crédito, em até 10 vezes sem juros.

Para fidelizar ainda mais cooperados e clientes, a campanha contará também com uma ação junto às influenciadoras digitais Bruna Munhoz, Luana Fernandes e Taís Mangueira, com dicas sobre cuidados do bebê.

E para quem quer aproveitar as promoções e, ao mesmo tempo presentear, a Coop – por meio da área Coop Facilita – disponibiliza a facilidade e conveniência da linha de gift card (cartões-presente) para diversas ocasiões. O Chá de bebê, por exemplo, pode ser recarregado com o valor que desejar, entre R$ 10,00 e R$ 500,00, e está disponível em toda a rede.

Coop

A Coop fechou o exercício de 2020 com faturamento total de R$ 2.618 bilhões, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 103 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 69 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br