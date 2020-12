Crescimento do marketing digital: saiba mais!

O marketing digital vem crescendo incessantemente no Brasil, comparando com alguns anos atrás, os investimentos em publicidade e estratégias de marketing no ambiente virtual tiveram um crescimento considerável no mercado.

Mesmo durante a pandemia mundial, os efeitos positivos que estratégias bem estruturadas de marketing digital continuaram aparecendo, especialmente em e-commerces, um dos poucos setores que continuou crescendo durante a pandemia.

Diante disso, selecionamos tudo o que você precisa saber sobre o crescimento do marketing digital e de suas estratégias como a consultoria SEO no Brasil. Continue lendo e saiba mais!





O que é marketing digital?

Resumidamente, o marketing digital é um conjunto de estratégias e atividades que uma empresa realiza majoritariamente no ambiente virtual, que tem como principal objetivo atrair novos clientes, desenvolver o posicionamento e identidade da marca e criar relacionamento com a clientela de seu negócio.

O marketing digital conta com inúmeras estratégias para alcançar os resultados esperados, dentre elas estão: SEO, marketing de conteúdo, Inbound marketing e gerenciamento de Google Ads.

Essas estratégias são realizadas, de modo geral, por profissionais com experiência de uma agência de marketing digital, que usam de todo o estudo e repertório para planejar a melhor campanha de acordo com as necessidades do cliente.

Crescimento do marketing digital

Com a capacitação de novos profissionais e clientes mais engajados nesse tipo de estratégia, como a otimização de sites, gerenciamento do Google Ads e outras, o marketing digital vem ganhando grande notoriedade e expressivo crescimento no Brasil e no mundo.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil), no último ano, o marketing digital registrou o crescimento de 26% em relação ao ano anterior, considerado um número recorde.

Futuro do marketing digital

O futuro promete ser ainda mais favorável para uma agência de SEO que realiza estratégias de marketing digital. Apesar de o Brasil ainda ser um país defasado em relação à internet, as empresas vêm investimento nessas táticas que os entregam inúmeros benefícios!

Imagem de Dok Sev por Pixabay