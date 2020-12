Conheça os 3 pilares do SEO

O Search Engine Optimization (SEO) é uma das principais estratégias de Marketing Digital, o principal objetivo dessa técnica é melhorar o posicionamento orgânico das páginas da web de um site nos principais mecanismos de busca como o Google, Yahoo e Bing.

Assim, as estratégias de SEO realizadas por profissionais podem ser uma ótima maneira de sua empresa se destacar e ganhar relevância na frente de outras empresas do mercado.

No entanto, é fundamental que as estratégias sejam feitas por profissionais, como os funcionários de uma agência de marketing digital, pois, eles estudaram corretamente os 3 pilares do SEO. Continue lendo e saiba mais!





SEO on page

O SEO on page é o primeiro pilar que sustenta a estratégia fundada e coerente, que os buscadores mais consideram ao posicionar os resultados em suas páginas. Ele também é conhecido como otimização de sites e nos diz a respeito da qualidade do site que o usuário irá encontrar ao acessar determinado conteúdo.

Confira alguns detalhes que definem a qualidade de um site:

Layout leve e agradável;

Navegação simples e intuitiva;

Carregamento rápido das páginas;

Bom servidor;

Plataforma otimizada;

Boa navegação no modo mobile.

Conteúdo

O segundo pilar, realizado por uma agência de SEO, são os conteúdos feitos, considerado o mais importante dos três pilares do SEO. É importante que você ofereça conteúdo relevante e de qualidade para o público que deseja alcançar.

Confira as dicas que selecionamos para que você faça a produção de conteúdo com sucesso:

Conheça os interesses de seu público;

Produza diversos tipos de texto e compare resultados;

Evite escrever textos com menos de 300 palavras;

Utilize palavras-chave.

E o mais importante: não copie e cole conteúdos de outros sites encontrados na internet!

SEO off page

O último pilar para que seu site esteja bem posicionado na busca orgânica é o SEO off page, ou seja, links em outras redes (que não sejam o seu site) que levam o usuário para o seu conteúdo.

É um dos pilares de uma consultoria SEO que mais dão trabalho e que, não pode ficar de fora de sua estratégia para alcançar bons resultados. Entender sobre o SEO off page é fundamental para que todos os outros pilares funcionem!

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay