GOL transportará gratuitamente vacinas contra a Covid-19

A GOL Linhas Aéreas informa que, conforme previamente comunicado, também está à disposição das autoridades do Brasil para transportar gratuitamente as vacinas contra a Covid-19, quando estiverem disponíveis. Toda a ampla malha de voos da Companhia terá espaço na aeronave para levar os produtos a todos os pontos necessários, em conjunto com a GOLLOG. Esta é mais uma ação coordenada da Companhia de solidariedade no combate à pandemia. A GOL, que desde abril/2020, foi e é a primeira a transportar gratuitamente profissionais de Saúde que estão a trabalho, reitera que a saúde, o bem-estar e a Segurança de todos, incluindo seus Clientes e Colaboradores, são valores incontestáveis.

GOL LINHAS AÉREAS

