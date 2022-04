Estudar em outra cidade: uma mudança assustadora, mas importante

Saiba como fazer o planejamento dessa etapa de vida, e a experiência de quem já passou ou passa por esse processo

O sonho da faculdade, para muita gente, é uma das maiores conquistas do início da fase adulta. Afinal, são anos de preparação na escola, muitas vezes anos de estudos intensos para enfrentar um vestibular difícil e disputado por milhares de outros estudantes. E em algumas das universidades mais concorridas do país, em especial as públicas, esse sonho é tão intenso que demanda uma verdadeira mudança de vida – até mesmo de estado ou cidade.

Graças ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), milhares de alunos brasileiros conseguem ter acesso às melhores universidades federais do país. E, a depender da nota recebida na prova, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) disponibiliza algumas oportunidades que, muitas vezes, não se aplicam à cidade na qual o estudante mora.

Eis aí a grande questão: será que todo esse esforço é recompensado no final, quando é necessário deixar sua cidade de origem para estudar?

As mudanças e algumas dificuldades

Giulia Stangari, de 18 anos, está entre os milhares de estudantes que tiveram que mudar de cidade para ingressar no ensino superior. No início deste ano, ela disputou uma bolsa em uma universidade em Sorocaba (SP) para o curso de biomedicina, e saiu de Cotia (SP) para Sorocaba em menos de uma semana.

“Acho que a primeira dificuldade quando você muda de cidade é o distanciamento de amigos e família”, diz a estudante. “Você tem que se virar sozinho, e é um pouco difícil.”

Para a mudança, Giulia conseguiu moradia com um familiar, e desde então, divide sua rotina de estudos. Foi uma transformação e tanto no dia a dia, explica ela, mas nada que seja impossível de se fazer, e com um resultado que vale muito a pena.

“Fazer uma mudança é estressante, porque é uma mudança geral. Você não vai conseguir dormir nas primeiras noites, vai ficar preocupado, pensando nas possibilidades”, comenta. Quase dois meses após o ingresso na faculdade, ela ainda vê mais vantagens que dificuldades. “Mas tem que pensar que é por um bom motivo, pois a mudança assusta, mas ele não é ruim, principalmente para estudo. Se você está mudando, é porque precisava disso”, finaliza.

O que é essencial para planejar a mudança para estudo?

O primeiro passo após a decisão de estudar fora da cidade de nascença é buscar por alternativas de moradia. Há uma série de repúblicas – casas divididas entre outros alunos da faculdade – que acabam com um preço mais amigável.

Vale prestar atenção também ao clima do local de mudança, assim como aos itens necessários à moradia, como móveis e eletrodomésticos (caso seja necessário). Ouvir a experiência de outros colegas e amigos durante essa trajetória é uma boa dica.

Outro ponto é organizar as despesas pessoais: itens de higiene, alimentação, contas no geral. Seja para um curso de enfermagem em Curitiba, engenharia em São Paulo, agronomia em Goiás, ou qualquer outra universidade do Brasil, mudança é estressante pela correria do processo, mas depois, com uma boa organização da rotina e dos recursos, se torna um importante momento de vida e de experiência para o futuro.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay