Ricardo Vignini e Zé Helder do Moda de Rock lançam single com participação de Zeca Baleiro

Na próxima quarta-feira, 13 de abril, às 10 horas, chega às plataformas de streaming o primeiro single do novo álbum Moda de Rock Brasil, a faixa “Heavy Metal do Senhor”, e também vem acompanhado de videoclipe, adiantando uma amostra do novo trabalho dedicado exclusivamente ao repertório brasileiro pelo duo Ricardo Vignini e Zé Helder.

Ouça “Heavy Metal do Senhor” https://tratore.ffm.to/heavymetaldosenhor

Zeca Baleiro

O lançamento de Heavy Metal do Senhor de Zeca Baleiro, conta com a participação do próprio compositor, e marca a volta das atividades do Moda de Rock pós-pandemia e o início dos shows que retornam a partir de maio. A faixa foi escolhida pelo fato da sua melodia ser próxima do universo violeiro e a brincadeira com o Heavy Metal, reafirmando o gênero abordado pelo duo em todos os álbuns.

“Heavy Metal do Senhor”

Assista “Heavy Metal do Senhor” https://youtu.be/Ef7qo5Ye9w0

O álbum Moda de Rock Brasil tem lançamento previsto no mês de junho pelo selo Folguedo e Distribuição da Tratore.

O duo Ricardo Vignini e Zé Helder do Moda de Rock conta com participações de Edgard Scandurra, Zé Geraldo e André Abujamra no álbum Moda de Rock Brasil.

Single: Heavy Metal do Senhor

Lançamento: 13 de abril de 2022

Pre-save:https://tratore.ffm.to/heavymetaldosenhor

Ficha Técnica do single “Heavy Metal do Senhor”

Ricardo Vignini (viola caipira)

Zé Helder (viola caipira e voz)

Zeca Baleiro (voz)

Gravado, mixado e masterizado no Estúdio Bojo Elétrico

Imagens: Rita Perran

Produção Executiva: Mariana Sayad

Capa: Yuri Garfunkel

Projeto contemplado pelo Edital ProAC 2021

