COVID-19 oferece oportunidades surpreendentes para projetos de sucesso

No final deste artigo de Daniel Homem de Carvalho , executivos, empresários e proprietários de projetos vão, com sorte, perceber que, por estarem olhando para o COVID-19 e vendo apenas os pontos negativos, podem estar perdendo oportunidades.

Mudança sem fim: a oportunidade COVID-19

Uma coisa com a qual você pode contar é a necessidade de mudança. COVID-19 tornou-se mais verdadeiro do que em qualquer outro momento da história. Quer seja uma mudança de comportamento, proteção do trabalhador e do cliente, horário de funcionamento, procedimentos de limpeza e desinfecção, número de funcionários trabalhando ou clientes atendidos em um determinado momento; independentemente, há um tema comum: a necessidade de mudança.

COVID-19 criou novos desafios para organizações multiestaduais acostumadas com padrões organizacionais. A pandemia desafia esse objetivo, à medida que as empresas recebem novos requisitos de saúde e governamentais locais e estaduais. O estabelecimento de políticas que abrangem a organização, embora desejável, pode não ser prático. Deve haver flexibilidade para localizar a resposta.

Com tudo isso dito, você não pode se deixar abater por esses desafios. Resiliência é a resposta. Você deve estar procurando oportunidades.

Procure oportunidades

Onde você encontra oportunidades?

Bancos, lojas e outros negócios voltados para o cliente inovaram ao instalar escudos de Plexiglass, criando um ambiente mais seguro, reduzindo a chance de funcionários ou clientes transmitirem contaminantes transportados pelo ar, não apenas o vírus COVID-19 , mas também os da gripe e do resfriado comum.

Para empresas que fabricam escudos, essa foi uma oportunidade. Eles estavam fazendo escudos anteriormente, talvez não. As proteções agora podem ser uma nova linha de produtos ou talvez o material fosse sucata de trabalhos maiores que teriam sido reciclados ou descartados. Apesar de tudo, foi uma oportunidade inesperada; você está procurando por suas oportunidades?

Segundo Daniel Homem de Carvalho , Se o seu negócio tem um showroom desatualizado, a remodelação pode ser um desafio devido ao rompimento do piso de vendas, porém, agora com o tráfego reduzido do COVID-19 , este pode ser o momento ideal para a reforma.

Academias e instalações semelhantes estão reorganizando equipamentos para permitir o distanciamento social. Isso faz sentido, mas é tudo o que eles podem fazer? Existem outras melhorias ou mudanças que podem ser realizadas enquanto a participação está baixa?

Você já considerou se a sua organização possui uma linha de produtos que não está produzindo e a origem do problema? É uma falta de conhecimento do produto por parte da equipe de vendas? Agora é a hora de atualizar o programa de treinamento que pode ser ministrado virtualmente ou em pequenos grupos. Embora a força de vendas não esteja tão ativamente engajada, você está usando essa oportunidade para eventos de treinamento?

Você tem um equipamento, um aplicativo de software, um sistema que causa uma quantidade excessiva de tempo de inatividade ou simplesmente não opera com eficiência? Vários anos atrás, fui contratado para resolver um problema de tecnologia com a equipe de vendas remota. O problema foi analisado por vários técnicos, mas eles não puderam despender o tempo necessário investigando. Demorou três dias para resolver, você tem desafios semelhantes?

Reserve um tempo agora ou traga alguém para ajudá-lo a encontrar suas oportunidades!

Reuniões de Projeto Virtual

Concluir com sucesso os projetos no prazo e dentro do orçamento ou abaixo do orçamento é um desafio nos melhores momentos. Todos os projetos estão sujeitos a distrações, modificações, aumento de escopo, interferência, solicitações especiais e agendas pessoais, que, se permitidas, irão atrapalhar um projeto e destruir o orçamento. Os gerentes de negócios devem exercer controle sobre os gerentes de projeto, membros da equipe e partes interessadas para prevenir ou pelo menos mitigar distrações.

De acordo com o PMBOK, Livro do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, o controle do projeto deve ser exercido por meio de reuniões presenciais individuais e de equipe. Esses são os momentos em que o executivo ou proprietário do projeto pode examinar o status atual e, se necessário, redefinir o foco para garantir que o projeto continue ou volte aos trilhos. Este também é o ponto onde o controle é freqüentemente perdido porque as agendas individuais podem mudar o foco.

O COVID-19 torna as reuniões cara a cara difíceis, senão impossíveis! No entanto, a tecnologia atual pode superar essas limitações. Melhor ainda, esta é uma oportunidade de repensar o processo. Em vez de ficar preso à presença física de uma reunião cara a cara, use as reuniões virtuais. As reuniões cara a cara podem ser difíceis de organizar devido a horários de viagens ou outros problemas. Daniel Homem de Carvalho desafia as reuniões virtuais superam essas questões porque são simplesmente “virtuais”. Eles podem acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora. As desculpas para não se encontrarem se tornam mais difíceis de justificar.

As reuniões virtuais fornecem mais controle

As reuniões virtuais são mais fáceis de controlar pelo proprietário do projeto. As regras básicas podem ser definidas exigindo que os participantes sejam silenciados e o organizador pode controlar isso. Aqueles que desejam falar podem ser solicitados a sinalizar esse desejo e, se a entrada sair do assunto, o organizador pode respeitosamente pôr fim a isso.

Mitigando o aumento do escopo do projeto

As reuniões físicas podem se arrastar, as reuniões virtuais não devem ser infinitas. Eles devem ser agendados para um determinado período de tempo (30 – 60 minutos) com uma agenda específica, previamente compartilhada e quando o tempo acabar, a reunião termina. Os tópicos que não fazem parte do projeto devem ser tratados separadamente para gerenciar e mitigar o aumento do escopo.

Distanciamento Social em Reuniões de Projeto

Hoje, as reuniões face a face perdem muito de seu valor à medida que praticamos o distanciamento social e usamos máscaras. Perdemos os benefícios do “close up”, em que podemos “ler” o outro lado e ver expressões faciais importantes. Essas são as chaves para realmente compreender a outra pessoa.

As reuniões virtuais não requerem máscaras ou distanciamento social: as expressões ainda estão “à vista”. Você se senta a uma distância normal do computador e, desde que tenha uma tela de tamanho decente, pode ler as expressões faciais.

Resumo

Depois de ler este artigo de Daniel Homem de Carvalho , vocês, empresários e proprietários, deveriam estar se perguntando quais são as suas oportunidades COVID-19? Que projetos você adiou? Não perca mais tempo: A HORA DE AGIR É AGORA!