CASA & VIDEO inaugura loja em São José dos Campos com super ofertas para os 50 primeiros clientes

No dia 21/10 rede abre unidade e vai pagar a metade da pizza dos clientes

A CASA & VIDEO, uma das maiores redes de varejo do Brasil, anuncia a inauguração de loja em São José dos Campos – SP, no dia 21 de outubro. A abertura faz parte do projeto de expansão da varejista, iniciado em 2021.

Um dia antes, para celebrar a chegada, a CASA & VIDEO dará um super presente para os novos vizinhos: pagará metade da pizza de 800 pessoas em estabelecimentos locais parceiros. “A ideia é que as pessoas sejam surpreendidas quando receberem a pizza com a novidade de que chegamos na cidade. Junto dessa surpresa, o cliente recebe um cupom com 20% de desconto para conhecer a nossa loja”, destaca Afonso Mendes, diretor de Marketing e Planejamento Comercial da companhia.

CASA & VIDEO

No dia da inauguração, a rede vai oferecer ofertas inéditas para os 50 primeiros clientes e descontos especiais que durarão o dia inteiro, além de brindes exclusivos. A comunicação da nova unidade será feita através de carro de som, mascote &, faixa de sinal, homem seta e distribuição de pipoca e algodão. A loja está localizada no centro da Cidade, na Rua 15 de Novembro, 148 e 152.

Super ofertas para 50 primeiros clientes:

Conjunto de potes de vidro (5 peças) – De: 39,99 Por apenas: 15,99

Panela de pressão 4L (Panelux) – De: 59,99 Por apenas: 29,99

Aparelho de jantar de vidro 16 peças (Wheaton) – DE: 59,90 Por apenas: 35,99

INAUGURAÇÃO CASA & VÍDEO – São José dos Campos – SP

Data: 21/10/2021

Horário: 9h

Endereço: Rua 15 de Novembro, 148 e 152, Centro