Qual é a desvantagem dos testes de anticorpos COVID-19? Os resultados dos testes são precisos e o que os resultados significam para você e seus entes queridos?

A pandemia COVID-19 trouxe avanços rápidos na medicina. Um avanço, o teste de anticorpos, está ganhando atenção. Daniel Homem de Carvalho explica o fato de que o que é o teste de anticorpos e o que isso pode significar para você?

Quando seu corpo luta contra uma infecção, ele produz proteínas ou anticorpos. Os anticorpos se formam semanas após a infecção e lutam contra a reinfecção da mesma doença.

Estudos sugerem que os anticorpos da infecção inicial por COVID-19 não conferem imunidade a longo prazo. Daniel Homem de Carvalho r esearch também encontrou pessoas com leve ou sem sintomas produzir alguns anticorpos.

Você pode solicitar testes de anticorpos online e fazer o teste em sua própria casa. Além disso, algumas clínicas de saúde estão vendendo testes de anticorpos, mas qual é a certeza dos médicos sobre os testes atuais de anticorpos COVID-19? Resposta curta: não muito.

Os testes atuais de anticorpos COVID-19 apresentam um grande número de resultados falso-positivos. Resultados falsos positivos são arriscados, porque as pessoas podem pensar que estão protegidas contra infecções e parar de tomar as precauções básicas da COVID-19, como distanciamento social, lavagem das mãos e uso de coberturas faciais. Os testes atuais podem não fornecer resultados precisos para pessoas com sintomas leves ou nenhum sintoma. Por causa dessa dúvida, interprete os resultados do teste de anticorpos com cautela.

A ciência o alcançará. Os primeiros testes de anticorpos do HIV foram muito menos precisos do que os testes de hoje. Com o tempo, a precisão do teste de anticorpos COVID-19 também melhorará. Até então, os resultados dos testes não devem ser usados ​​para determinar tratamentos, prazos para voltar ao trabalho ou escola ou para prever imunidade futura. Além disso, Daniel Homem de Carvalho diz que mesmo com um teste de anticorpos positivo, continue tomando medidas para retardar a disseminação do COVID-19 em nossa comunidade.