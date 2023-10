RDC Construtora comemora 18 anos em grande estilo

Empresa vem desde 2005 investindo e acreditando em São José dos Campos, construindo edifícios com foco na qualidade e sustentabilidade; sempre atenta às causas sociais e incentivo ao esporte.

A RDC Construtora completa 18 anos em São José dos Campos com muitos motivos para comemorar. E foi exatamente por isso que a diretoria reuniu, no último dia 19, no plantão de vendas do Órizon Park, no Jardim Colinas, 480 convidados para uma grande festa. Um evento à altura para celebrar a história de uma empresa que investe e acredita na cidade, com foco na sustentabilidade, olhar para as causas sociais e uma grande incentivadora do esporte.

RDC Construtora completa 18 anos

A festa reuniu autoridades, empresários, fornecedores, funcionários, imprensa e convidados para uma comemoração inesquecível, com direito a um delicioso bufê, uma linda decoração intitulada de “botânica” e animação por conta da Banda Duoderiz e DJ Freddy.

Momentos marcantes para a equipe da RDC, que tem consciência de que seu papel vai além de construir edifícios: “Temos orgulho em ajudar a construir uma cidade ainda melhor; gerando empregos, negócios e fazendo a economia girar. Investindo e acreditando em nossa cidade, em nossa gente”, ressalta a diretoria.

RDC Construtora

QUALIDADE – A preocupação com a satisfação dos clientes tem sido uma das marcas registradas da RCD, que prioriza a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, assim como o cumprimento de prazos, a segurança e a responsabilidade ambiental e social. Vale ressaltar que a empresa possui certificação em programas de qualidade como PBQP-H do Habitat NIVEL A e ISO 9001.

SUSTENTABILIDADE – A RDC faz a gestão de resíduos, água e energia em todos os empreendimentos de forma a contribuir para redução de consumo e impacto ambiental. Além disso, assumiu a proposta de compensação ambiental, o plantio e manutenção de mais de 750 mudas de árvores nativas em São José.

Por meio do “Programa nossa praça”, parceria de iniciativa pública e privada, urbaniza e faz manutenção em praças públicas da cidade.

A empresa também prioriza a responsabilidade social, apoiando instituições como o GAAC (Grupo de Apoio a Criança com Câncer) e ACEMT (Associação Cultural e Educacional Madre Teresa). E o incentivo ao esporte acontece através do patrocínio às equipes de Ciclismo de São José e Tênis Codorna.

Uma “jovem” empresa que já carrega na bagagem muita história para contar, muitos sonhos realizados e muitos projetos a conquistar: “Olhamos agora para novos horizontes, pois sabemos que ainda temos muito o que realizar e inovar. E novas histórias deverão ser contadas dentro de cada parede que erguermos”, enfatiza a diretoria.

Antônio Khoury, Naum Khoury, Dênis Palazzo e Rodrigo Mioni-Foto: Gilberto Freitas

Eduardo Cury e Reinado Barbosa de Oliveira-Foto: Gilberto Freitas

Alberto Marques, Mônica Benvenuti Bindel Marques e Oscar Constantino-Foto: Gilberto Freitas

Aline Robalinho de Castro e Sabrina Ribeiro Mioni-Foto: Gilberto Freitas

DJ Freddy-Foto: Gilberto Freitas

Banda Duoderiz-Foto: Gilberto Freitas