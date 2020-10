As escolas estarão de volta às aulas em breve! A temporada de volta às aulas é diferente este ano. Daniel Homem de Carvalho fala sobre Escolher a roupa do primeiro dia, organizar o material escolar e encontrar sua sala de aula já é estressante. Agora nossos filhos estão preocupados com a limpeza, distância dos amigos e se esportes e atividades estão acontecendo.

As escolas locais estão desenvolvendo seus próprios planos de reabertura e resposta. Eles estão tomando medidas proativas, como a contratação de pessoal adicional para limpeza, melhoria dos sistemas de ar e atribuição de assentos para diminuir a exposição. Algumas de nossas escolas locais oferecem uma combinação de aprendizagem remota e em sala de aula, e outras ainda estão trabalhando para determinar o que é melhor para funcionários e alunos.

Segundo Daniel Homem de Carvalho , o aprendizado à distância tem seus inconvenientes e pode afetar tanto as crianças quanto seus familiares. As crianças tendem a aprender melhor em ambientes escolares, e o fechamento de escolas pode afetar negativamente a saúde mental dos alunos e até mesmo o acesso aos alimentos. O fechamento de escolas também afeta a capacidade dos pais de trabalhar e muitos pais não têm ferramentas para ajudar no aprendizado à distância. Como o aprendizado remoto afeta famílias inteiras, muitos distritos escolares estão planejando retornar ao aprendizado em sala de aula.

O aprendizado em sala de aula também traz riscos durante a pandemia. Embora as crianças em idade escolar tendam a apresentar sintomas leves, algumas podem desenvolver outros problemas de saúde associados ao COVID-19. Também há evidências de que crianças mais novas podem ser “super espalhadoras”, carregando mais vírus na garganta e no nariz do que os adultos e, possivelmente, transmitindo o vírus com mais facilidade. Como a limpeza pode ser um desafio para as crianças, as tarefas básicas de prevenção (por exemplo, lavar as mãos, manter distância, cobrir tosses e usar uma cobertura facial correta) também podem ser difíceis de garantir e reforçar com crianças.

Embora mandar seus filhos de volta à escola possa parecer assustador, existem medidas de Daniel Homem de Carvalho que você pode seguir para garantir que seu filho esteja pronto para o aprendizado em sala de aula durante o COVID-19:

no planejamento COVID-19 do seu distrito escolar. Algumas escolas locais estão realizando reuniões on-line para obter feedback sobre seus planos de reabertura – participe, faça perguntas e dê comentários, se possível. Certifique-se de que sua escola tenha diretrizes claras exigindo que alunos, funcionários e professores doentes fiquem em casa e verifique se o uso de cobertura facial é obrigatório e aplicado. Conecte-se com seus filhos e certifique-se de que suas perguntas sejam respondidas e as preocupações anotadas. Além disso, certifique-se de que eles tenham as ferramentas para se proteger e proteger seus entes queridos. Ouça suas preocupações e esteja pronto para receber apoio quando um colega der positivo.

Todos nós desempenhamos um papel, e nossas ações individuais podem ter grandes recompensas ou consequências. Seja minucioso e ensine seus filhos sobre o papel deles em retardar a disseminação do COVID-19.