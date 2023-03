6 Maneiras de se livrar das dívidas rapidamente

Certamente, ninguém tem dívida por não querer pagá-las. Às vezes, uma única conta não quitada vira uma bola de neve e, logo, falta dinheiro para pagar todas as outras. Estar nessa situação é desesperador, mas, mantendo a calma e se organizando, é possível sair dela. Continue lendo para conhecer modos de se livrar das dívidas ainda esse ano.

Como se livrar das dívidas logo

Se você tem muitas dívidas, a má notícia é que você vai precisar de muita força de vontade e esforço para quitá-las rapidamente. A boa notícia é que isso é possível com organização, mudança no comportamento e a utilização de recursos disponibilizados por bancos e instituições públicas. Confira, abaixo, como se livrar das dívidas.

Anote todas dívidas e gastos

O primeiro passo para pagar tudo o que você deve é saber quais são esses pagamentos necessários. Por isso, anote absolutamente tudo sobre as suas dívidas:

valor;

instituição credora;

tipo de dívida (cartão, empréstimo, conta não paga);

motivo pelo qual contraiu a dívida;

há quanto tempo ela existe;

qual era o valor inicial;

quais são os juros que incidem sobre essa dívida.

Depois, anote também informações sobre as suas finanças:

quanto você ganha;

quanto você gasta com contas essenciais (aluguel, transporte, mercado, contas de luz e água e remédios);

quanto sobra após os gastos essenciais para pagar as dívidas.

Por último, faça o cálculo de quanto tempo demoraria para quitar os seus débitos se você utilizasse todo o dinheiro que sobre com esse fim, considerando, é claro, os juros que incidem sobre eles.

Fazer essas anotações não vai mudar o que você deve, mas vai te dar a real dimensão do problema e mostrar se você precisa apelar para uma renegociação ou conseguir uma renda extra.

Utilize a Lei do Superendividamento

Se você fez todos os cálculos e percebeu que não sobra dinheiro para pagar as dívidas, você está com superendividamento. Existe uma legislação, a Lei do Superendividamento, que auxilia as pessoas que não conseguem pagar as dívidas sem abrir mão do dinheiro necessário para a sua sobrevivência.

Se conseguir provar que está nessa situação, você ganha direito a uma renegociação de dívidas que leve em consideração a sua condição econômica.

Negocie as dívidas

Mesmo quem não está superendividado deve tentar negociar com os credores. A renegociação de dívidas permite que o devedor altere os termos de pagamento para se adequar mais à sua realidade financeira. Isso não quer dizer que as dívidas vão diminuir, apenas que o parcelamento apresentará condições mais acessíveis.

Eleja prioridades

Se não conseguir pagar uma parcela de cada dívida por mês, o devedor deve considerar começar pelo valor com maior juros. Isso impede que essa dívida continue aumentando até que seja impossível de quitá-la.

Corte os consumos supérfluos

Essa é uma parte chata, porém muito necessária. Para acabar com as dívidas o mais rápido possível, deve-se tentar pagar parcelas maiores, certo? Então, considere deixar de realizar gastos supérfluos e concentre todo o dinheiro no que é essencial. São mudanças que podem ser feitas:

deixar de comer em restaurantes;

não comprar roupas, sapatos, acessórios, maquiagens, etc;

mudar as marcas dos alimentos consumidos para outras mais baratas;

abrir mão de cursos, academias e outras aulas (você pode voltar quando as dívidas terminarem de ser pagas).

Consiga uma renda extra

Quanto mais dinheiro você conseguir em um mês para pagar as parcelas da dívida, mais rápido se livrará dela. Se tiver um tempo sobrando, tente conseguir uma renda extra. Você pode:

fazer horas extras;

realizar trabalhos freelancer;

vender produtos artesanais.

Congele os cartões

Não é preciso ir tão longe ao ponto de realmente colocar os cartões de crédito no freezer, mas deixar de usá-los é essencial para evitar o aumento da dívida e para ter mais dinheiro sobrando para quitar as parcelas.

Assim que pagar todos os débitos e começar a sobrar dinheiro de novo, planeje com calma o seu orçamento para não se endividar novamente. E lembre-se de sempre guardar dinheiro, assim você terá um fundo para situações como essa.

Diga o que achou das nossas dicas nos comentários e se acha que realmente é possível usá-las para quitar as dívidas rapidamente.