Hapvida NotreDame Intermédica investe em protagonismo feminino

Protagonismo feminino cresce mais 70%, no Grupo, em São José dos Campos

Ticiana Mendonça Ruas é um dos exemplos, entre as mulheres que se destacam na Hapvida NotreDame Intermédica, em São José dos Campos. Ela é gerente administrativa hospitalar, na cidade, e faz parte deste grupo que assume o protagonismo feminino dentro da Companhia e que equilibram as funções de cuidar da casa e da família com a função do dia a dia no trabalho, que por sua vez executa com maestria dentro da unidade onde atua. Ticiana afirma que este é seu maior desafio, conciliar os papéis de ser executiva, esposa e mãe sem confundi-los e garantir que cada função seja executada em sua individualidade, ou seja, não levar questões pessoais para casa e vice-versa.



Como muitas mulheres no Brasil, Ticiana acorda cedo e se propõe todos os dias ao desafio de administrar carreira e família, ela acredita que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, contribuindo com a igualdade de gênero, efetividade no acolhimento e flexibilidade. “A mulher já traz na natureza dela, o cuidado que vem da mãe, e do ser filha e isso contribui muito com o ambiente profissional”. Afirma a gerente.



Ticiana Mendonça Ruas

Um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituto FSB, mostrou que a proporção de funcionários nas empresas é de 70% homens e 30% mulheres. Pensando na igualdade e fortalecimento do protagonismo feminino no cenário atual, a Hapvida NotreDame Intermédica apresenta outra realidade em seu quadro de funcionários. Prova disso é que mais de 70% de seus colaboradores, em São José dos Campos, são compostos por mulheres, como a nossa gerente administrativo, Ticiana.



A Companhia atua na área da saúde suplementar, no Brasil, há mais de 40 anos e, uma das premissas do Grupo é abrir caminho para o crescimento das mulheres no setor corporativo, o que vai muito além de uma mudança apenas dentro da organização, tendo assim uma visão ampla de mudanças estruturais em toda uma sociedade.



De acordo com um panorama, em que pesquisas apontam o pouco encorajamento ao crescimento profissional feminino, a Companhia segue engajada em incentivar a presença feminina em cargos de liderança. Mostrando-se não só uma gigante nas melhores alternativas de saúde e odontologia do Brasil, mas também quando o assunto é buscar equidade na representação feminina.



Hapvida NotreDame Intermédica

Atualmente, o Grupo Hapvida Notredame Intermédica é signatário dos selos ONU Mulheres, Fórum de Empresas e Diretos LGBTI+ e da Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS), contribuindo para as melhores práticas de governança. Para a empresa, é importante por em prática a declaração dos Direitos Humanos, que diz: “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”.