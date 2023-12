6 cidades brasileiras para morar com idosos

Muitas vezes, ao nos aproximarmos da fase da aposentadoria ou ao pensarmos no bem-estar de nossos entes queridos que já chegaram à terceira idade, começamos a considerar quais seriam os melhores lugares para viver. O Brasil, com sua vasta geografia e cultura diversificada, oferece muitas cidades que podem ser ideais para idosos. Seja pela tranquilidade, infraestrutura de saúde, ou mesmo pelas atividades de lazer que oferecem, é fato que alguns lugares se destacam. Então, continue acompanhando o post de hoje até o fim e saiba quais são eles.

1.Itajaí, Santa Catarina

Localizada no incrível estado de Santa Catarina, Itajaí se destaca por sua qualidade de vida. Com clima subtropical, a cidade oferece temperaturas amenas na maior parte do ano, o que é ideal para a saúde dos idosos. Além disso, o município é conhecido por seus programas de saúde voltados para a terceira idade e pela excelente estrutura hospitalar. Não à toa, cada vez mais pessoas contratam uma imobiliária em Itajaí, a fim de encontrar o imóvel ideal.

Entretanto, não é apenas na saúde que o município se destaca. Isso porque, a cidade possui uma rica programação cultural, com teatros, museus e festivais que acontecem ao longo do ano, promovendo a integração e o entretenimento dos moradores. A proximidade com o mar também oferece a possibilidade de passeios relaxantes à beira-mar, o que é benéfico para o bem-estar físico e mental.

2. Jundiaí, São Paulo

A pouco mais de 60km da capital paulista, Jundiaí é uma mescla de desenvolvimento urbano com características de cidade do interior. Seu clima ameno e a presença de diversas áreas verdes tornam o local ideal para passeios ao ar livre. Para os idosos, isso representa uma oportunidade de manter-se ativo, seja com caminhadas ou práticas esportivas.

Além disso, Jundiaí tem investido em infraestrutura e acessibilidade, facilitando a vida de quem já possui uma idade mais avançada. Seus centros médicos são referência na região, garantindo assistência de qualidade para os moradores.

3. Vitória, Espírito Santo

Para aqueles que não abrem mão do litoral, Vitória, assim como Itajaí, é uma opção atraente. A capital capixaba é uma combinação rara de cidade grande com atmosfera tranquila. As praias, sempre limpas e bem cuidadas, são um convite ao relaxamento.

Portanto, não é apenas pela beleza natural que Vitória se destaca. A cidade conta com uma excelente rede de saúde e muitos espaços de convivência, como praças e parques, onde é comum ver grupos de idosos caminhando ou simplesmente aproveitando o dia. E, claro, a culinária local é um atrativo à parte, com seus pratos à base de frutos do mar.

4. Atibaia, São Paulo

Aproximadamente uma hora de distância da capital paulista, Atibaia é uma cidade serrana que tem atraído muitos idosos nos últimos anos. Com um clima agradável, graças à altitude, a cidade é perfeita para quem busca ar puro e uma vida mais calma.

Entretanto, isso não significa que Atibaia não tenha o que oferecer em termos de infraestrutura. A cidade tem investido pesado em saúde e lazer, com hospitais bem equipados e diversas opções de entretenimento. Além disso, a proximidade com São Paulo permite que seus moradores desfrutem das vantagens de uma metrópole sem abrir mão da tranquilidade.

5. Gramado, Rio Grande do Sul

A charmosa cidade de Gramado, localizada na Serra Gaúcha, é conhecida nacionalmente por seu clima europeu e pela beleza de suas ruas floridas. Mas o que muitos não sabem é que ela também é uma excelente opção para quem procura tranquilidade na terceira idade.

Primeiramente, Gramado tem um excelente sistema de saúde, com hospitais e clínicas preparados para atender as mais diversas necessidades. Além disso, a cidade conta com muitos espaços de lazer, como praças, teatros e centros culturais que oferecem atividades voltadas para o público sênior.

Mas, o que mais encanta em Gramado é, sem dúvida, seu clima ameno, ideal para quem busca fugir das altas temperaturas do verão brasileiro. As estações do ano são bem definidas e o inverno, especialmente, é uma atração à parte.

6. Blumenau, Santa Catarina

Por fim, Blumenau é conhecida pela forte influência alemã e famosa pela Oktoberfest, mas oferece muito mais. A infraestrutura da cidade é um de seus pontos fortes, com um sistema de saúde bem estruturado e diversos programas sociais voltados para a terceira idade.

A qualidade de vida em Blumenau é elevada, com baixos índices de criminalidade e uma variedade de opções de lazer e cultura. Além disso, a cidade promove diversos eventos durante o ano, garantindo entretenimento e socialização para os idosos.

Sendo assim, depois de conhecer as principais opções de cidades no Brasil para morar em idosos, é hora de iniciar seu planejamento e escolher qual delas será o novo lar. Temos certeza que com organização e estudos, você irá tomar a melhor decisão, seja para si ou para um ente querido.

Imagem de Fabio por Pixabay