Summit Center Park Hotel: rede Summit anuncia novo hotel em Jundiaí

A rede hoteleira Summit Hotels acaba de incorporar mais um ótimo produto em seu portfólio. É o segundo empreendimento da cidade de Jundiaí, agora com o SUMMIT CENTER PARK HOTEL. A Summit está se desenvolvendo de maneira rápida e consistente no interior de São Paulo e promete novos anúncios para até o final desse semestre.

O Summit Center Park hotel é um excelente produto hoteleiro midscale, localizado na região mais nobre da cidade de Jundiaí, e conta com 86 amplos apartamentos, piscina, sauna, academia e boas salas de eventos, sendo excelente tanto para o público corporativo, quanto de lazer em finais de semana.

A rede comandada e dirigida pelo experiente executivo Rui Uchôa aposta na cidade como um dos principais segmentos e polos industriais do interior de São Paulo, além de ser a porta de entrada para o Circuito das Frutas, um dos mais nobres e desejados roteiros turísticos do Estado. Jundiaí tem boa vocação do turismo rural, destacando-se também na gastronomia italiana no bairro de Caxambu, com mais de 5 bons restaurantes, e tem fácil acesso aos parques Wet’n Wild e Hopi Hari.

O Summit Center Park Hotel tem características para atender tanto o segmento comercial e corporativo, pois Jundiaí possui mais de 900 indústrias de médio e grande porte, como um comércio expressivo, assim como o setor de turismo contemplativo, gastronômico e de lazer.

Outro destaque da cidade é a Serra do Japi, um dos mais completos remanescentes de Mata Atlântica protegida na região metropolitana da capital.

