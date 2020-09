Governador Romeu Zema visita unidade da Usina Coruripe no Triângulo Mineiro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, visitou, na quinta-feira (24), a unidade da Usina Coruripe —uma das maiores do setor sucroenergético no país— em Iturama, no Triângulo Mineiro. Acompanhado da secretária de agricultura Ana Maria Valentini e do secretário geral Mateus Simões, o governador conheceu o escritório administrativo da empresa e como funciona o processo de produção de açúcar, etanol e energia na usina.

Visita Romeu Zema Usina Coruripe Iturama-Foto:Divulgação

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema

Durante a visita, Romeu Zema destacou os trabalhos desenvolvidos pela Coruripe em prol da segurança e sustentabilidade, bem como o importante papel da empresa na geração de emprego e renda na região. No ano passado, o governador marcou presença no lançamento do açúcar da marca Coruripe no mercado do Sudeste em evento do setor, o Megacana Tech Show. Na ocasião, Zema disse que faria uma visita para conhecer de perto as instalações da Coruripe no Triângulo Mineiro.

Segundo o gerente de Sustentabilidade da Usina Coruripe, Bertholdino Apolonio Teixeira Junior, o reconhecimento é motivo de muito orgulho para toda a equipe. “O Triângulo Mineiro representa muito para nós, pois é onde concentramos grande parte da nossa produção. A visita do governador vem para reforçar que o setor sucroenergético é um dos grandes motores da economia e que nosso trabalho tem fomentado a região, com emprego e renda para milhares de pessoas”, acrescenta.

Usina Coruripe

A Usina Coruripe, controlada pelo grupo Tércio Wanderley, com sede em Coruripe (AL) e fundada em 1925, é a maior empresa do setor sucroenergético no Norte/Nordeste. Está também entre os maiores grupos do setor em Minas Gerais e é uma das 10 maiores do Brasil. Com quatro unidades em Minas Gerais (em Iturama, Campo Florido, Carneirinho e Limeira do Oeste), uma em Alagoas (Coruripe) e um terminal ferroviário próprio em Fernandópolis (SP), a Usina Coruripe possui capacidade de moagem de 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produz mais de 1 milhão de toneladas de açúcar, cerca de 500 milhões de litros de etanol, com capacidade de armazenagem de cerca da metade dessa produção, e comercializa energia renovável produzida a partir da queima de biomassa.