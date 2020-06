Prefeitura de Jundiaí lança assistente virtual com Inteligência Artificial da IBM para responder as perguntas dos cidadãos sobre COVID-19

A solução, desenvolvida pela Masterdom e baseada no IBM Watson Assistant, foi reconhecida pela ONU

como uma das iniciativas mais inovadoras para ajudar na luta contra o coronavírus no Brasil

COVID-19

Com o impacto da pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo, a Prefeitura de Jundiaí – no interior de São Paulo – está lançando um assistente virtual baseado no IBM Watson Assistant na nuvem pública da IBM, e desenvolvido pela Masterdom, para ajudar a responder as dúvidas dos cidadãos relacionadas a COVID-19, de forma rápida e disponível 24×7 através do website jundiai.sp.gov.br/coronavirus.

Prefeitura de Jundiaí

A iniciativa é parte das ações da Prefeitura de Jundiaí para combater o coronavírus, cujos esforços foram reconhecidos e indicados pela ONU para integrar o Mapa da Reação, um mapeamento oficial das soluções inovadoras que apoiam a resposta do Brasil aos problemas causados pela pandemia.

“A transparência e o acesso às informações são, também, auxiliares no combate à pandemia. Entendemos que para ter êxito nas ações de enfrentamento, é necessário que haja esforços conjuntos entre o governo e a população. Por isso, fizemos o sistema de monitoramento do coronavírus chegar às pessoas para mostrar o cenário epidemiológico real da cidade e facilitar o entendimento sobre a necessidade de prevenção. Agora, com a nova ferramenta para assistência virtual, conseguimos fortalecer as medidas preventivas colocadas em prática pela Prefeitura. Trata-se de uma doença nova e todas as alternativas lançadas para esclarecimentos de dúvidas devem estar ao alcance das pessoas”, avalia o Prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado.

‘MILLA’

O novo assistente virtual ‘MILLA’ oferece à população um canal de fácil acesso onde as pessoas podem tirar suas dúvidas de forma rápida e apropriada. A solução visa prover respostas automatizadas às perguntas frequentes sobre sintomas, recomendações de saúde e higiene, orientações sobre os serviços municipais e outras dúvidas relacionadas a COVID-19. A MILLA também é habilitada para direcionar o atendimento a um especialista humano, caso o usuário precise de apoio adicional emocional ou de saúde.

A plataforma MILLA utiliza recurso de IA baseado no IBM Watson Assistant e foi alimentada com dados disponibilizados por profissionais da Prefeitura de Jundiaí, para responder aos cidadãos com informações oficiais nacionais e municipais. O assistente virtual foi treinado por especialistas da Masterdom com o apoio e desenvolvimento das integrações técnicas da CIJUN – Companhia de Informática de Jundiaí – e pode entender e interagir com as pessoas em linguagem natural.

“Estamos em um momento crucial para a cidade de Jundiaí, no qual a cooperação entre os setores privado e público é essencial para melhorar cada vez mais o atendimento aos cidadãos, e neste sentido nossa parceria com a Masterdom e com o uso da tecnologia IBM foi fundamental”, diz Amauri Marquezi, CEO da CIJUN. “O uso de novas tecnologias, como inteligência artificial, nos ajuda a estar mais perto dos cidadãos, a reduzir tempos de espera, a atender às suas necessidades atuais em termos de informação, dar assistência e até suporte psicológico”.

Inteligência Artificial

“Nós, na IBM, estamos trabalhando com nossos clientes para ajudá-los a emergir ainda mais fortes deste momento sem precedentes que estamos vivendo. Estamos comprometidos em atender suas necessidades atuais com soluções duradouras que poderão nos fortalecer como indivíduos, instituições e como sociedade. Como parte desses esforços, é um grande prazer ajudar a Masterdom e a Prefeitura de Jundiaí com tecnologias de cloud e IA para ajudá-los a engajar os cidadãos, em qualquer lugar”, comenta Tonny Martins, Gerente Geral da IBM Brasil.

Masterdom

“A ideia da Masterdom foi incentivar o uso da tecnologia e da nossa plataforma Milla que já possui conhecimento preparado para algumas áreas das empresas, inclusive sobre a Covid-19, ajudando a esclarecer e conscientizar o máximo de pessoas possível sobre a doença através da inteligência artificial”, diz Marcos Roberto de Barros Silva, Sócio-Diretor da Masterdom.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay