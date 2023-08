São José é a cidade mais segura do Estado de São Paulo

A primeira cidade inteligente do Brasil também é a cidade com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes mais segura do Estado de São Paulo, segundo o Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil, que leva em conta dados populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Painel de Monitoramento de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde.

Com uma população de 697.428 pessoas, de acordo com o Censo 2022, São José dos Campos registrou 7,9 mortes a cada 100.000 habitantes (segundo a metodologia usada pelo Anuário). A cidade está à frente de outros municípios do mesmo porte como Osasco, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santo André e São Bernardo do Campo.

O indicador exclusivo do Anuário utilizou como fonte primária as informações dos atestados de óbito de todas as mortes registradas no Brasil em 2022.

2ª cidade mais segura do Brasil

No ranking nacional, também para cidades do mesmo porte (com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes), o município do Vale do Paraíba é o segundo, ficando atrás somente de Uberlândia, no triângulo mineiro, que tem uma população de 713.232 habitantes e registrou 6,9 óbitos a cada 100 mil habitantes.

O ranking ainda aponta que São José dos Campos é mais segura que capitais brasileiras como Florianópolis-SC e Cuiabá-MT, ambas do mesmo porte que São José dos Campos.

Segurança Pública

Vale destacar que segundo os indicadores de criminalidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), São José dos Campos registrou em 2022, pouco mais de 6,1 homicídios dolosos a cada 100.000 habitantes. A taxa registrada na cidade é bem abaixo da aceitável pela OMS (Organização Mundial de Saúde) que é de 10 mortes para cada 100 mil habitantes.

Anuário

A MySide, responsável pela elaboração do anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil, é uma empresa especializada em serviços e tecnologia com a missão de ajudar pessoas que buscam comprar um imóvel e questionam sobre qual a cidade mais segura para decidirem onde irão morar. Confira o Anuário divulgado.

Para definir o conceito de “mortes violentas”, foi realizado o agrupamento de categorias e tratamento de dados com base na metodologia de classificação estatística de mortalidade CID-10, da Organização Mundial da Saúde (OMS).