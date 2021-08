COOP Drogaria lança programa de capacitação e paga parte da graduação para colaboradores

Pesquisas, como da consultoria Right Management, comprovam que pessoas motivadas são 50% mais produtivas no trabalho, além de contribuírem para a excelência no atendimento e aumento da satisfação dos clientes.

Com essa preocupação, a Coop Drogaria, em parceira com a área de Educação Corporativa, lançou o programa Aprender a Crescer, o qual acaba de conceder bolsas de estudos com cobertura de 70% do valor do curso de Farmácia de quatro anos para 36 balconistas e dermoconsultores da rede. Para ingressarem no curso, todos os candidatos prestaram vestibular e foram aprovados na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

Educação Corporativa

De acordo com Andréa Maia, coordenadora da área de Educação Corporativa, o programa é inovador em graduação e faz parte dos investimentos em formação profissional para impulsionar o desenvolvimento de carreira dos colaboradores. “A capacitação desse pessoal está alinhada também com a meta desafiadora de expansão do negócio Drogaria”, acrescenta.

Nesta primeira etapa, os contemplados concorreram a bolsas de estudos com mais de 90 candidatos elegíveis, selecionados entre 150 inscritos, das drogarias do Grande ABC e da cidade de São Paulo. Como a rede também possui unidades espalhadas em cidades do interior do Estado, a área de Educação Corporativa já estuda alternativas para expandir o programa para essas áreas.

“A Coop, consciente que o patrimônio maior envolve colaboradores, cooperados e clientes, criou o programa Aprender a Crescer pensando no futuro e nas metas e objetivos traçados no planejamento estratégico. Nesse processo, uma equipe com energia, confiança e senso de pertencimento é peça fundamental”, reforça Daniel Ribeiro, gerente regional drogaria.

Coop Drogaria

Nascida no ABC Paulista há mais de 30 anos, a Coop Drogaria possui uma base ativa de mais de 900 mil associados e está em pleno processo de expansão. Hoje são 79 unidades e tem previsão de chegar no mês de dezembro deste ano com 91 drogarias.