Joseense é reconhecida no Canadá com o Prêmio Business Changemakers

Natural de São José dos Campos/SP, Jamile Cruz é uma das 50 lideranças transformadoras no Canadá

Natural de São José dos Campos/SP, a CEO da I&D 101, Jamile Cruz, foi a única brasileira reconhecida, nesta sexta-feira (26 de fevereiro), com o prêmio 2021 Business Changemakers Award, pelo principal jornal do Canadá, o The Globe and Mail. O Business Changemakers award elege as 50 lideranças transformadoras em relatório anual. Jamile Cruz trabalha há 20 anos com transformação de negócios, criando e implementando estratégias de gestão e no fortalecimento da inclusão e diversidade nas empresas e em suas cadeias produtivas. Atua na conexão Brasil-Canadá em organizações globais e indústrias de ambos os mercados, com foco principal na mineração, engenharia e telecomunicações.

“Este prêmio é mais do que um reconhecimento profissional ou empresarial. Fazer parte deste grupo de ChangeMakers, mostra a Inclusão e Diversidade (I&D) como uma prioridade e que os líderes empresariais querem dar os próximos passos para transformar a cultura de seus ambientes de trabalho, tornando-os mais abrangentes e diversos. Estou muito honrada em integrar este grupo e acredito que trabalhando juntos podemos potencializar negócios sustentáveis e gerar mudanças que criem impactos positivos em nossa sociedade“, destaca Jamile Cruz.

Jamile é engenheira e especializada em gerenciamento de projetos. Antes de abrir seu próprio negócio, trabalhou em empresas como Embraer, Ericsson, Accenture, Hatch e Vale e atuou como consultora estratégica para empresas da Fortune 500. É conferencista reconhecida internacionalmente e integra diversos comitês e associações voltadas a impulsionar a equidade e inclusão nas organizações, entre eles o Conselho Diretor da Women in Mining (WIM) Canadá e do movimento WIM Brasil como uma das fundadoras, e líder do Comitê de Diversidade e Inclusão da Brazil-Canada Chamber of Commerce.

Canadian Institute of Mining Distinguished Lecturer Award

Em 2020, Jamile Cruz recebeu o reconhecimento Canadian Institute of Mining Distinguished Lecturer Award pelo trabalho que desenvolve de inclusão no ambiente de trabalho na indústria de mineração. “Diversidade diz respeito a todas as coisas visíveis e invisíveis que tornam as pessoas únicas. O valor da diversidade para o negócio são as diferentes experiências e novas formas de pensar, agir e resolver problemas“, enfatiza. Pesquisas apontam que empresas que diversificam sua cadeia com negócios liderados por mulheres, por exemplo, registram impacto maior que 34% na lucratividade.

Business Changemakers award

Os vencedores desta edição do Business Changemakers award foram selecionados pela equipe editorial premiada do The Globe and Mail com base em suas idéias, realizações e impacto, conforme determinado por suas nomeações, entrevistas subsequentes e verificações de referência realizadas no final de 2020. A cobertura editorial de todos os Changemakers de 2021 pode ser encontrada na edição de março de 2021 da revista Report on Business, distribuída pelo The Globe and Mail que já está disponível no link www.tgam.ca/Changemakers.

I&D 101

Fundada em 2018, a I&D 101 é uma consultoria especializada em estratégias de Inclusão e Diversidade. Foi criada para fortalecer o desempenho das organizações, abrindo espaço para os talentos da força de trabalho, potencializando a diversidade e inclusão, com novas trajetórias para inovação e criação de valor.

A empresa alinha as metas de diversidade com a estratégia do negócio, e atua com as lideranças das organizações para moldar culturas inclusivas para geração de resultados superiores. Com uma abordagem dinâmica de transformação de mindset e comportamento nas organizações, o diagnóstico inicial identifica os desafios, guia a co-criação em sessões de desenvolvimento de soluções práticas que focam nas mudanças de sistemas e processos, e na capacitação e aprimoramento de habilidades em suas lideranças para atingir objetivos recompensadores.

A I&D 101 foi responsável pela elaboração do Plano de Ação para o Avanço das Mulheres na Indústria de Mineração Brasileira publicado pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração). Atualmente existem 17 mineradoras comprometidas com a implementação do Plano de Ação, e trabalhando com o movimento Women in Mining – WIM Brasil, em prol da inclusão de gênero.

Jamile Cruz CEO da I&D 101