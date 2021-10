COOP ganha prêmio nacional com ações de marketing de CRM

Durante a pandemia da Covid-19, as empresas precisaram se reinventar para manter o relacionamento com seus clientes e, ao mesmo tempo, impactá-los positivamente. Foi um período em que a criatividade foi colocada em xeque.

A Coop, por exemplo, conseguiu inovar, e duas ações de CRM foram contempladas na 27ª edição do prêmio ABEMD (Associação Brasileira de Marketing de Dados), um dos mais tradicionais e importantes prêmios de marketing de dados do Brasil.

Segundo Elisabete Boscardin, coordenadora de CRM da Coop, os prêmios ratificam todo o trabalho e esforço que a empresa sempre realizou em prol de seus cooperados. A área responde diretamente pelo atendimento ao cliente, jornada de comunicação com o cooperado, campanhas e análises do perfil comportamental.

Uma das campanhas premiadas foi Cinema em casa, que levou o troféu de prata. “De repente, com a pandemia, muitas pessoas precisaram transformar suas casas em escritórios. Por isso, em parceria com a agência DTM, idealizamos a campanha, em junho do ano passado, propondo em seu conteúdo dicas de entretenimento em casa e também aproveitando o mote de ser o mês do cinema brasileiro”, explica Elisabete.

A segmentação proposta para essa campanha foi o envio de comunicação aos cooperados interessados em eventos culturais, a partir da clusterização oferecida pela plataforma PeopleScope, que segmenta a base da Coop por meio de análises de geomarketing com variáveis atitudinais. Durante 30 dias, a ação abordou 8 mil cooperados, os quais trouxeram uma conversão de 85%.

A outra campanha premiada com troféu de bronze, na categoria digital I cross sell e up sell, foi Verão pede cervejas especiais, realizada no período de 1° a 28 de fevereiro deste ano. A estratégia foi a segmentação de cooperados utilizando a clusterização de cerveja premium, modelo gerado para a Coop a partir do estudo de comportamento dos cooperados da base.

A ação alcançou 18 mil cooperados, proporcionando 34% do incremento total gerado por 10 campanhas do mesmo canal naquele mês. Em relação ao histórico de consumo nos seis meses anteriores à campanha, o grupo abordado apresentou um salto de 11,1% para 16% em relação ao consumo de cervejas pilsen, e de 13,7% para 19,3% em relação a cervejas premium.

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

