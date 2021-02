Conheça o mindful eating, uma nova forma de se conectar com a alimentação

Ao dedicar total atenção ao que come, você também colabora com sua saúde

Se existe alguma unanimidade, provavelmente é o fato de que todos nós adoramos comer. A comida não é somente essencial para a nossa sobrevivência, mas também é algo prazeroso, com infinitas combinações e possibilidades. Porém muitas pessoas levam uma vida corrida e não costumam prestar muita atenção ao que comem, se alimentando de forma “automática”.

Buscando mudar esse hábito, foi criado o conceito mindful eating, que foi totalmente baseado no mindfulness. A ideia é dedicar atenção total ao que você come, independentemente do tipo de prato, sem se importar com opiniões alheias e, principalmente, de mente e coração abertos para experimentar coisas novas. Ao colocar em prática, a pessoa se concentra nas sensações físicas e emocionais que o alimento lhe proporciona.

Acima de tudo, a proposta do mindful eating é muito simples: sentir prazer em cada refeição. Quando comemos com pressa ou realizando alguma outra atividade, como almoçar ou jantar assistindo à televisão, por exemplo, não aproveitamos a comida, e isso tem suas consequências.

Inconscientemente, nosso nível de saciedade é baseado na quantidade de alimento que tem no prato, ou seja, quando ele acaba, consideramos que já estamos satisfeitos. O que passa despercebido são os sinais que o corpo transmite durante a refeição, então muitas vezes continuamos comendo mesmo já estando satisfeitos.

O primeiro passo para adotar o mindful eating é deixar de lado o “preconceito” e consumir qualquer tipo de alimento, independentemente do grupo alimentar a que pertence. Algumas pessoas ficam tão preocupadas com a dieta que se privam de comer muitas coisas, mas é exatamente isso que este conceito tenta mostrar: não importa o que você come, desde que seja da maneira correta.

Dedicar toda sua atenção para a refeição significa comer menos e com mais qualidade. Você não comerá por impulso, então não corre o risco de comer mais do que precisa, e também poderá usufruir de uma grande variedade de alimentos. Cada tipo possui seu próprio valor nutricional e é benéfico para a saúde de alguma forma, então seguir o mindful eating também é saudável!

Isso também é estimulante para aqueles que gostam de explorar seus dotes culinários, então pode ser uma ótima forma de se sentir mais motivado a cozinhar. Investir em equipamentos que descomplicam o preparo de receitas também ajuda a manter o preparo das refeições mais prazeroso, então é uma boa ideia adquirir um liquidificador ou uma batedeira planetária de qualidade.

Aos poucos, o simples ato de comer vai significar muito mais para você e cada refeição será única.

Foto:Divulgação