São José Futsal apresenta elenco para temporada 2021

São José Futsal

Goleiros

Dos três goleiros que vão atuar no principal de 2021, Matheus e Lucas já faziam parte da equipe no ano passado. Matheus foi fundamental na boa campanha de 2020 enquanto que Lucas atuava no sub20 e no adulto, inclusive sendo campeão Estadual do Sub20.

Já o goleiro Kauan chega nesse ano à equipe e vai atuar tanto no sub20 quanto na categoria principal

Matheus Marcos de Lima Assunção

Lucas Florentino Rodrigues de Miranda

Kauan Duarte Dias

Grandes mudanças nessa posição no São José Futsal. Pelé vai para o seu terceiro ano de clube, sendo importante em todas as temporadas em que esteve na equipe.

Alisson chega ao clube como melhor fixo da Liga Paulista do ano passado após um ótimo campeonato e Jonathan Bob também obteve grande destaque nos anos anteriores e chega à equipe joseense com grande expectativa, podendo, ainda, atuar como pivô caso necessário.

Fixos

Paulo Eduardo Máximo Peres – Pelé

Alisson Tailan Santos

Jonathan Bob

Com o maior número de atletas na posição, os alas foram bem reforçados nesse ano de 2021. Felipinho, Ronney e Vandinho já faziam parte da equipe no ano anterior e continuam no São José após se destacarem na temporada passada.

Gabriel Mendonça, Joãozinho e Yuri também atuavam na equipe principal, mas também jogaram no Sub20 e foram campeões estadual de sua categoria, além de também conquistarem o vice-campeonato da categoria principal.

Os reforços ficam por conta de Felipe Pinheiro e Henrique, ambos alas que atuam pela esquerda e que tiveram grande destaque no ano passado

Alas

Felipe Cornélio da Silva – Felipinho

Felipe da Silva Pinheiro

Gabriel Andrade Mendonça

Henrique Diniz de Souza

João Pedro de Moraes Dutra Santos – Joãozinho

Ronney Wesley Pereira de Azevedo

Vanderson de Assis – Vandinho

Yuri Goulart Gavião

Referências na frente, Allex e Bob continuam na equipe do São José Futsal após um ano onde aAllex chegou como reforço somente após a volta da paralisação e Bob atuou somente no final do campeonato, após se recuperar de cirurgia. Já Xuxa volta a atuar esse ano, já que ainda se recupera de sua cirurgia no joelho.

A reforço fica por conta de Vinícius Cardoso, que vai atuar tanto na categoria principal quanto no Sub20

Pivôs

Allex Rezende da Silva

Diego Igor Feitosa Alecrim – Bob

Vinicius Caique Alves da Silva – Xuxa

Vinicius Cardoso Almeida