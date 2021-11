5 benefícios da hidromassagem para o corpo

Imagine que você está cansado após um dia de trabalho, e sente em seu corpo toda a tensão de uma rotina exaustiva que exige muito de você. Ao final do dia, o que poderia ser melhor do que longos minutos dentro de uma hidromassagem? Poder relaxar e ainda sentir os benefícios da hidromassagem para o corpo não tem preço. Pensando nisso, separamos para você uma lista de quais são estes benefícios que te deixarão com ainda mais vontade de poder usufruir de um bom tempo em uma hidromassagem e valorizar ainda mais cada segundo dentro dela.

O que é uma hidromassagem?

Ao contrário do que se pensa, a hidromassagem não é apenas uma banheira comum ou um spa. A hidromassagem é uma banheira cujos jatos de água e ar realizam uma massagem em todo o corpo enquanto relaxa e traz inúmeros benefícios.

Hoje em dia podemos encontrar uma grande variedade de hidromassagens na Brasil Banheiras, dos mais variados formatos, tamanhos e valores. Seu design moderno e aconchegante faz com que qualquer pessoa deseje passar horas dentro delas e curtir todos os seus benefícios.

A hidromassagem possui um sistema que bombeia o ar na água e a empurra através de vários canais presentes no interior dela.

Ela proporciona diversos benefícios para o corpo e também para a mente, pois oferece um relaxamento total, ajudando a mente a se manter desestressada e livre das preocupações por algum momento.

Como funciona uma hidromassagem?

Assim como os spas, as hidromassagens possuem uma bomba construída a partir de dispositivos que misturam a água com ar, que atingem o corpo cumprindo o papel de massageadores. E este efeito de massagem só acontece pois os jatos são alternados entre si, de algumas formas diferentes.

Uma das formas como o jato de água é produzido nas hidromassagens é com o turbojato de hidromassagem. Este jato possui um efeito giratório e é lançado alternadamente, e é o mais relaxante entre os demais.

Outro jato presente nas hidromassagens é o jato turbo direcional. Este jato produz fluxo contínuo de ar e água em alguns pontos estratégicos no corpo, semelhante ao sistema presente em piscinas, onde é possível regular a intensidade da água e ar.

Algumas hidromassagens possuem o sistema de mini jatos, que são pequenos dispositivos instalados nelas. Elas agem enviando mini jatos de água e ar de forma ininterrupta.

Por último, temos o sistema de jato bolha de ar. Este libera dezenas de bolhas de ar durante seu funcionamento e é o método mais comum entre as banheiras e hidromassagens.

5 benefícios da hidromassagem para o corpo

Seja qual for o sistema de jato utilizado nas hidromassagens, elas trazem inúmeros benefícios para o corpo e separamos alguns deles para compartilhar com você.

1. Ativação e melhora da circulação sanguínea

Os jatos produzidos pela hidromassagem, quando em contato com o corpo ativam a circulação sanguínea e fazem com que ela funcione de forma regular e positiva. A circulação sanguínea é fundamental para o retorno do sangue ao coração e um bom funcionamento do músculo. A má circulação pode interferir diretamente na saúde causando problemas graves.

2. Relaxamento dos músculos

Ao entrar em uma hidromassagem, todos os músculos do corpo atingem um relaxamento extremamente positivo e benéfico. Isto acontece graças ao contato com a água em temperatura morna ou quente, aliado aos jatos de água sendo direcionados aos diversos pontos do corpo. Os músculos ficam relaxados, eliminando aquela tensão que causa dores localizadas que incomodam e precisam ser tratadas com o uso de medicamentos.

3. Diminuição dos sintomas de estresse

Um dos melhores benefícios da hidromassagem para o corpo é a diminuição dos sintomas de estresse, que podem ser dores na lombar, dores no pescoço e em outras áreas do corpo. Alguns minutos dentro da hidromassagem trazem o relaxamento ideal dos músculos e também tranquilidade e diminuição da irritação e do cansaço.

4. Melhora na qualidade do sono

Se você tem problemas na hora de dormir e não consegue desligar sua mente e descansar, um bom banho de hidromassagem pode ser a solução dos seus problemas. A água em temperatura morna ou quente, os jatos responsáveis pela massagem no corpo, o relaxamento dos músculos e diminuição do estresse são o pacote completo para uma boa noite de sono. Todos estes benefícios da hidromassagem para o corpo são sentidos todas as vezes em que você estiver em uma delas.

5. Limpeza na pele

O calor da água no interior da hidromassagem ajuda a dilatar os poros da pele, o que facilita a liberação de toxinas e impurezas que penetram nela ao longo do dia. Essa limpeza é fundamental para manter a pele saudável e com uma aparência viçosa e relaxada.

Estes são alguns dos principais benefícios da hidromassagem para o corpo. Que tal se programar para ter esse momento de relaxamento e descanso aí na sua casa? Compartilhe com seus amigos e comente qual desses benefícios mais te chamou a atenção.