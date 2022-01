Conheça as competições de motociclismo mais famosas do mundo

É apaixonado por motos? Saiba quando correr virou um esporte e tudo sobre as quatro provas mais importantes, nas quais você deveria ficar de olho na próxima temporada

“Se existe alguma coisa melhor que motocicleta, Deus guardou-a para si no céu”. Dizem que essa expressão teve origem durante a Motorcycle Scrambles, a primeira competição de motovelocidade da qual se tem registro no mundo, há mais de um século: em 1897, em Surrey, no subúrbio de Londres, na Inglaterra.

De lá para cá, muitas competições, de várias modalidades, são realizadas todos os anos e atraem cada vez mais esportistas. Desde 1904, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), organiza campeonatos e divulga tudo sobre off road para os amantes de veículos de duas rodas em todo o globo.

No Brasil, o termo motovelocidade é o mais usado para falar das competições, uma vez que qualquer um que ande de moto é chamado de motociclista — ou motoqueiro, para os íntimos. Há vários circuitos importantes pelo país, como os autódromos das capitais, que sediam boa parte das competições por aqui.

As competições envolvem muita velocidade e adrenalina, não só para quem corre, mas também para os amantes do esporte, que gostam de assistir. Quer conhecer mais sobre esse universo? Fizemos uma lista com os quatro campeonatos mais importantes para você ficar de olho na próxima temporada.

MotoGP

O Campeonato Mundial de Motovelocidade (MotoGP) é a prova mais famosa de todas e acontece anualmente desde 1949, com organização da FIM. São várias provas durante a temporada, em várias fases e categorias. Comparável à Fórmula 1, só que com motos no lugar de carros.

A categoria MotoGP é a mais famosa, com motos de maiores cilindradas de dois e quatro tempos, geralmente construídas exclusivamente para a competição. Moto 2, Moto 3 e Moto E também estão entre as principais categorias (e a classificação tem a ver com as cilindradas).

Uma temporada tem vários circuitos, geralmente em alguns países diferentes. O Brasil já sediou provas desta competição em São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro.

Isle of Man TT

Realizado todos os anos na pequena Ilha de Man, que fica entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, O Isle of Man Tourist Trophy (TT) é uma das provas mais perigosas e, por isso mesmo, famosas do mundo.

Durante a competição, as motos chegam a 300 quilômetros por hora, num percurso que inclui muitas curvas, muros e empecilhos nas estradas da pequena comunidade. Muitas pessoas já morreram durante a prova o que, de certa forma, acaba atraindo uma atenção a mais de quem gosta de aventura e esportes radicais.

SuperBike – WSBK

A SuperBike é um campeonato disputado desde 1988 e tem duas etapas, cada uma com duas provas. Ambas têm os resultados combinados para determinar o campeão de cada temporada. O legal é que essa prova tem dois prêmios principais: um para o construtor da moto e outro para o corredor.

As motos usadas são, em sua maioria, modelos que estão à venda no mercado, como Honda, Ducati, Yamaha, Aprilia, Suzuki e BMW, mas que sofrem alterações que os deixam mais potentes e velozes.

O evento mundial também é organizado pela FIM, mas vários países têm competições nacionais de SuperBike. No Brasil, a maioria das provas acontecem em São Paulo.

Mundial de Motocross (FIM Motocross World Championship)

Essa é uma competição para quem gosta de estrada de barro (off road). Com provas desde 1957, é dividido em 3 categorias: MX1, MX2 e MX3. As temporadas têm 18 provas em vários circuitos espalhados pelo mundo. Os locais e datas são anunciados pela FIM no início de cada temporada.