Parceria entre Galo e Betsul vira case de sucesso

Clube e site de apostas esportivas celebram patrocínio que conta com ajuda da torcida para aumentar os lucros do time

A parceria firmada entre Betsul (www.betsul.com), o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, e o Clube Atlético Mineiro, em junho deste ano, tem rendido bons frutos para o time. O motivo do sucesso é o modelo de negócio proposto pelo patrocinador: além de um fee mensal, o Galo recebe repasses da empresa de acordo com a adesão dos torcedores ao site. Cada vez que um membro da Massa Atleticana se cadastra e aposta no Betsul, o clube tem participação.

#EUAPOSTONOGALO

O patrocínio funciona desta forma desde o início, porém, ganhou ainda mais força nas últimas semanas, com o lançamento de uma ação especial, #EUAPOSTONOGALO, para os mais de 43 mil sócios do Galo na Veia. Os torcedores que assinarem os planos Branco, Prata e Preto do programa de relacionamento do clube ganham créditos exclusivos para apostar no Betsul.

Pedro Melo, gerente de patrocínios do Atlético

“Desde o início, a torcida se mostrou bastante receptiva ao modelo e, recentemente, com o anúncio dos novos benefícios do Galo na Veia, o aumento na adesão foi surpreendente”, destaca Pedro Melo, gerente de patrocínios do Atlético. “Acreditamos que esta é uma forma da torcida interagir diretamente com o time”, completa.

Fernando Rivas, CEO do Betsul

Para o Betsul o saldo também é positivo, principalmente, neste momento de retomada das atividades esportivas. “A pandemia e a paralisação dos eventos esportivos gerou muita tensão neste mercado durante o primeiro semestre. Essa retomada com bons resultados é fundamental para seguirmos confiantes e investindo cada vez mais em ações inovadoras e criativas com os clubes”, celebra Fernando Rivas, CEO do Betsul.

Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade, a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Falcão

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Foto: Betsul

Clube Atlético Mineiro

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao e Gaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.