Mês do Orgulho Gay: Fundação Grupo Volkswagen atua com Linha Pride

A linha de produtos do Costurando o Futuro celebra o orgulho LGBTQIAP+, aliada a itens sustentáveis e produzidos de maneira ética

Junho é o mês de celebrar o Orgulho LGBTQIAP+. Data de conscientização para a construção de uma sociedade livre de preconceitos, onde todos possam se orgulhar da sua orientação sexual. Dada a importância da causa e do compromisso com o combate à homofobia, o projeto Costurando o Futuro, iniciativa da Fundação Grupo Volkswagen, apresenta aLinha Pride, com produtos exclusivos com a temática LGBTQIAP+.

Linha Pride

A Linha Pride foi concebida em parceria com os integrantes do Grupo Colorindo, grupo de diálogo LGBTQIAP+ da Volkswagen do Brasil. Parte da renda obtida com a venda dos produtos da Linha Pride é doada para a Casa Neon Cunha, ONG de São Bernardo do Campo (SP) que atua no acolhimento e assistência à população LGBTQIAP+ em situação de vulnerabilidade.

Todos os produtos são feitos a partir de tecidos automotivos reaproveitados. São diversos itens como mochilas, bolsas, pochetes, ecobags, necessaires e estojos, entre outros, e sempre com a identidade da bandeira do Orgulho Gay, na qual as cores do arco-íris, em que o rosa representa a sexualidade, o vermelho a vida, o laranja a cura, o amarelo a luz do sol, o verde a natureza, a turquesa a magia e arte, o azul a harmonia e serenidade, e o violeta o espírito humano.

Além do mês do Orgulho LGBTQIAP+, em junho também é comemorado o Dia dos Namorados. Por isso, nada melhor do que aproveitar a data com uma campanha inclusiva com presentes da Linha Pride. As peças podem ser adquiridas na Loja da Fundação e tem opções para todos os casais! Não importa qual seja o par, o importante é que a data poderá ser comemorada com consumo consciente, com produtos sustentáveis e produzidos de maneira ética.

Para conhecer todos os produtos da Linha Pride, acesse: https://loja.fundacaogrupovw.org.br/categoria-produto/linha-pride-lgbtqiapn/

Sobre o projeto Costurando o Futuro

Iniciativa criada pela Fundação Grupo Volkswagen em 2009, que contribui para o desenvolvimento de comunidades por meio do empreendedorismo em costura. Os empreendedores passam por qualificação técnica e formações voltadas ao planejamento de negócios, vendas, marketing, atuação em rede, entre outras. Grande parte dos produtos é feita com tecidos automotivos doados pelo Grupo Volkswagen e fornecedores, como revestimentos de bancos e cintos de segurança. Pela técnica do upcycling, que transforma resíduos em novas peças, o ciclo de vida dos materiais é ampliado, beneficiando o planeta. Além disso, o projeto incentiva a mobilidade social dos participantes.

Além da Linha Pride, o projeto também conta com Linha Ubuntu – Afro-brasileira, que traz peças exclusivas, inspiradas na riqueza da cultura africana. A coleção nasceu de uma parceria entre as costureiras participantes do projeto e os integrantes do Grupo Nós, grupo de diálogo sobre raça e etnia formado por colaboradores da Volkswagen do Brasil para articular ações da empresa em torno dessa pauta.

Fundação Grupo Volkswagen

Desde 1979, a Fundação Grupo Volkswagen investe em ações de educação e desenvolvimento de comunidades com recursos dos rendimentos de um fundo constituído pela Volkswagen. Atualmente, abraçamos duas causas prioritárias: mobilidade urbana e comunidades sustentáveis, e mobilidade social e inclusão. Além disso, apoiamos ações de investimento social do Grupo Volkswagen no Brasil. Compartilhamos a vocação de mover pessoas. Movimentos que diminuem as distâncias e geram mudanças, transformando potenciais em realidade.