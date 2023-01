Disque Censo 137 – Censo 2022

Como funciona o “Disque Censo”?

Ao discar o número “137”, o usuário deverá responder um questionário inicial. Um atendente do IBGE solicitará informações como telefone, e-mail, endereço e nome, assim confirmando se, realmente, o domicílio ainda não foi recenseado. Após confirmar se nenhum morador do domicílio respondeu ao questionário do Censo, o representante do IBGE agendará uma visita.

IBGE

A entrevista só poderá ocorrer de maneira presencial, tendo em vista a necessidade de confirmação das informações passadas por telefone e de georreferenciamento do domicílio. Todas as informações prestadas ao estudo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística são sigilosas.



Consulte neste link mais informações sobre o Disque Censo: https://censo2022.ibge.gov.br/pecas-de-divulgacao/disque-censo.html

