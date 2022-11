NBA colabora com ONGs e leva basquete a três periferias brasileiras

O basquete será apresentado a três comunidades brasileiras pela NBA. Como parte do projeto Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvido), a Liga Americana anunciou na sexta-feira uma parceria com a organização sem fins lucrativos gerando falcões para realizar iniciativas que promovam não apenas o basquete, mas atividades de adição mudança social também para favelas em três estados brasileiros. Cada iniciativa rendeu R $3,24 milhões.

A aliança iniciará suas operações em 2023 e terá como foco a Favela de Vergel do Lago, em Maceió, em São Paulo na Favela dos Sonhos, e o Morro da Providência, no Rio de Janeiro.

A American League e a ONG estão trabalhando juntas para melhorar a socialização, o contato, a educação e as atividades da Jr. NBA. O esforço tem o potencial de impactar milhares de jovens nas áreas.

Segundo o representante da TonyBet no Brasil, “Acreditamos muito no poder de transformação e nos valores do esporte”. A NBA usa essa questão como ponto focal de seu ativismo global, promovendo causas socialmente conscientes, fundindo cultura, educação e lazer e dando aos moradores locais um senso de comunidade e orgulho.

A política da NBA de promover o esporte, principalmente o basquete, como veículo de inclusão e mudança social, inclui o relacionamento com Gerando Falcões. A liga americana participa de inúmeros eventos dentro e fora do país, inclusive no Brasil.

Imagem de tookapic por Pixabay