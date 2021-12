Motoristas de São José dos Campos passam a receber lucratividade de 100% do CDI na Conta99

Conta99 é oferecida com exclusividade para os motoristas parceiros da plataforma e agiliza o recebimento do valor das corridas realizadas

• São José é uma das três cidades a receber a novidade, com plano de expansão para todo o país em 2022

A 99 passa a disponibilizar uma lucratividade equivalente a 100% do CDI – ou seja, maior do que a Poupança – na Conta99, carteira digital exclusiva dos motoristas parceiros da plataforma. A novidade chega primeiro aos motoristas de Aracaju (SE), São José dos Campos (SP) e Campinas (SP), com plano para expansão para todo o país a partir do ano que vem.

Conta99

A plataforma 99 foi a pioneira no lançamento de uma conta exclusiva para os motoristas parceiros, que garante mais autonomia e melhor planejamento financeiro, porque o recebimento pelas corridas via cartão de crédito, débito, saldo da 99Pay ou vouchers, é feito em até 24 horas (anteriormente, o motorista recebia por transferência bancária uma vez por semana). A carteira digital Conta99 também oferece a opção de transferência de valores para outra conta bancária a qualquer dia da semana, além de pagamentos de boletos. Importante observar que a nova lucratividade na Conta99 está inicialmente limitada a saldos de até R﹩ 3 mil.

Gabriel Reginato, Diretor de Operações de Payments da 99

“Trabalhamos sempre para garantir mais ganhos para os nossos parceiros. Nesse sentido, a lucratividade do saldo permite que o motorista veja seu dinheiro aumentar diariamente, contribuindo para que seus ganhos tenham uma proteção extra diante da escalada da inflação”, explica Gabriel Reginato, Diretor de Operações de Payments da 99.

O lançamento soma-se a outros que a empresa fez neste ano para os motoristas, trazendo ainda mais conveniência e economia. Ainda no primeiro semestre, a Conta99 ganhou um cartão virtual que permite compras pela internet, o que não era possível com o cartão físico.

Loja99

Em abril, a Loja99, um marketplace de descontos em empresas parceiras voltadas aos condutores, foi ampliada. A plataforma de benefícios está disponível em todo o Brasil e traz uma série de facilidades exclusivamente aos motoristas parceiros da empresa. A novidade permite mais economia e praticidade, facilitando o acesso a dezenas de vantagens e descontos em empresas parceiras. Dentre as condições especiais oferecidas, o motorista parceiro da 99 encontra descontos em locadoras de carro, operadoras de celular, compra de smartphones, assistência 24h e desconto de 10% no valor do combustível nos postos com a bandeira Shell.

Informações da Conta99

99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.