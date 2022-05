Viajar com idoso: saiba todos os cuidados necessários

Planejamento é indicado principalmente em viagens onde todos são pessoas seniores

O cenário otimista com relação ao setor de turismo faz com que muitas pessoas retomem seus programas de viagens. Priorizar um seguro viagem nacional, conforto de hospedagem e serviços de prontidão são alguns dos fatores que devem ser considerados ao viajar com pessoas de 65+.

Recentemente o termo ageless ganhou espaço na mídia, para se referir a mulheres que não se restringem a atividades esperadas para cada faixa de idade acima dos 50 ou 60. Cada vez mais idosos se recusam a ir para espaços de cuidado especializado, e com uma expectativa de vida mais alta, optam por viajar até mesmo em grupos apenas de idosos.

Mas mesmo com a vitalidade dos 40 nos 60, o corpo pede alguns cuidados mais abrangentes e que precisam ser considerados na hora de viajar sozinho, com a família ou em casal. Vamos abordar neste artigo quais são eles e como não ser pego de surpresa durante suas férias.

Como planejar uma viagem com idosos

De acordo a Pesquisa Globo, 46% dos brasileiros têm alguma intenção de viajar nos próximos meses e estão economizando recursos para isso. Com a flexibilização de quase todas as atividades após um longo período de restrições, é esperado que as pessoas busquem viagens e mudanças.

E quando falamos de viagens com idosos, hoje temos dois cenários: o mais tradicional, em viagens de família e com um lifestyle mais conservador; e o atual, com pessoas de 60 ou mais esbanjando independência e rotinas agitadas, pouco convencionais para o imaginário do que se espera de um idoso.

Em ambas as situações, é essencial garantir que cuidados como acesso por vias planas, elevadores, cobertura de plano de saúde e itens de proteção na casa ou hospedagem, estejam contemplados ao planejar uma viagem.

Cuidados para se ter com idosos em viagens

Sabendo que alguns itens são indispensáveis para aproveitar a viagem sem imprevistos negativos, vamos aos cuidados essenciais para se planejar em viagens que incluam idosos.

Trajetos e acessibilidade

Um dos pontos que mais merecem atenção para se viajar com idosos é o trajeto. Vai viajar de ônibus? Trajetos longos podem ser bem desconfortáveis para pessoas com idade avançada. Se for de avião, verifique a presença de assentos preferenciais perto do seu assento.

Em hotéis, casas ou outras hospedagens, a presença de rampas, degraus baixos, corrimões e veículos adaptados também é importante para garantir segurança no deslocamento. Para cadeiras de rodas, as rampas, elevadores e ambientes espaçosos também devem receber uma atenção a mais.

Cobertura de plano de saúde e suporte de emergência

Este fator deve ser incluído em qualquer planejamento de viagem, mas a atenção redobra com idosos entre o grupo. Ninguém espera ter que usar um serviço de emergência, mas é um alívio saber que em caso de necessidade existe este tipo de serviço próximo de você.

Principalmente se você está viajando com uma pessoa idosa que possui algum ponto de atenção com a saúde, garanta que o local escolhido para se hospedar seja atendido por algum serviço de saúde.

Itens de proteção nos cômodos

É completamente possível que qualquer pessoa possa tropeçar e cair, independente da idade. Mas com o passar da idade, o corpo vai diminuindo naturalmente sua habilidade de equilíbrio em situações inesperadas. Cantos arredondados, tapetes antiderrapantes, corredores largos e alças de apoio são alguns fatores que podem influenciar em caso de acidentes.

Roupas e calçados adequados

Cada pessoa é livre para se vestir como preferir, mas existem algumas peças que são indicadas para se ter na mala de idosos. Por exemplo, chinelos antiderrapantes, sapatos baixos, calças que não apertam a circulação, camisas de tecidos mais frescos, entre outros.

Além das roupas, proteção solar e hidratantes auxiliam muito na viagem, especialmente para regiões quentes. A pele madura perde mais hidratação e queima com mais facilidade, por isso é bom redobrar o cuidado.

Medicação e alimentação

Não é regra que toda pessoa idosa faça uso de medicação regular, mas se for o caso, é importante conferir se rodoviárias, aeroportos e portos permitem a entrada com o medicamento. Se sim, verifique qual a forma mais indicada de levar na mala de forma segura para garantir a dosagem necessária durante a viagem.

Para quem possui restrições alimentares, por exemplo a sal, é indicado perguntar em restaurantes e outros comércios se o preparo inclui o ingrediente. O mesmo vale para alergias ou outras dietas restritivas.