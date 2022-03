Parceria entre a startup Icro Digital e a Universidade Federal de Alfenas fomenta pesquisas e estudos na área de inteligência industrial

Inaugurados no mês passado, em Alfenas, no Sul de Minas, a Icro Digital e o Centro de Análises Preditivas (CAP) colocam o estado de Minas Gerais na lista seleta de localidades no mundo que possuem forte potencial para desenvolver tecnologias voltadas para a chamada indústria 4.0

A startup brasileira Icro Digital, incubada recentemente à NidusTec e à Agência de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), tem fomentado pesquisas voltadas para a tecnologia de ponta por meio de especialistas e estudantes de engenharia e de ciências da computação. O intuito é desenvolver novas tecnologias que serão aplicadas em máquinas do setor industrial.

Startup Icro Digital

“São tecnologias que se utilizam da inteligência artificial (AI), machine learning, realidade virtual e realidade aumentada. O objetivo é gerir remotamente os equipamentos industriais a partir de dados extraídos via sistemas e, dessa forma, garantir a proteção, a conservação e a produtividade dos ativos durante o seu ciclo de vida”, explica o diretor de Desenvolvimento, Estratégia e Inovação da Icro Group, Armando Marsarioli.

Para o diretor, a iniciativa beneficia não só o segmento industrial, mas também o meio acadêmico. “Na Icro Digital, as pesquisas serão aplicadas na prática, ou seja, não ficarão restritas ao meio acadêmico. Isso promove uma aproximação muito positiva, em termos de desenvolvimento, entre universidade e práticas de mercado”, afirma Armando.

A diretora da NidusTec, Izabella Carneiro Bastos, que também é coordenadora do LAPEE – Laboratório Aplicado de Pesquisas em Eficiência Energética e docente do Instituto de Ciência e Tecnologia, concorda: “Icro Digital é uma startup vinculada à empresa Icro Group, multinacional rica em desenvolvimento de novas tecnologias. Todos nós aprenderemos muito com a empresa. Com a chegada dela, acreditamos que Alfenas poderá se tornar referência para o atendimento das demandas impostas pela indústria 4.0”, disse

Primeiro Centro de Monitoramento online de Máquinas Industriais

Também inaugurado no mês passado em Alfenas, O CAP será o primeiro Centro de Monitoramento online de Máquinas Industriais de Minas Gerais e se tornará uma referência internacional por gerenciar, remotamente e, em tempo real, a performance de equipamentos. “Nossos sensores são instalados nas máquinas e extraem dados importantes, que melhoram a tomada de decisão e possibilitam maior previsibilidade contra falhas prematuras ou não-previstas, aumentando a produtividade das fábricas e minimizando, inclusive, riscos de acidentes”, disse Marsarioli

