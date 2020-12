Prefeitura de São José dos Campos lança campanha para reforçar os cuidados contra a COVID-19

Ação criada pela Binder alerta para a segunda onda da doença e a importância das medidas de prevenção

Para combater o aumento de casos da COVID-19, a Prefeitura de São José dos Campos (SP) lançou uma campanha para reforçar os cuidados contra a doença. Com o slogan “O coronavírus pode matar. Não feche os olhos para a pandemia“, a ação criada pela Binder chama a atenção da população para a importância das medidas de prevenção à pandemia, como o uso correto da máscara, os cuidados com a higiene pessoal e a necessidade de se evitar aglomeração.

Prefeitura de São José dos Campos

O filme da campanha alerta sobre os riscos de se ignorar a segunda onda da COVID-19 que o município de São José dos Campos e todo o País estão vivendo, conclamando os cidadãos a utilizarem a máscara e não fecharem os olhos para os perigos que a pandemia representa.

Cauby Tupy, supervisor de criação da Binder

“Buscamos elementos de impacto para esta campanha para lembrar a população que a volta à normalidade ainda não é possível e, principalmente, sensibilizá-la sobre a responsabilidade de proteger as pessoas próximas”, conta Cauby Tupy, supervisor de criação da Binder.

“O coronavírus pode matar. Não feche os olhos para a pandemia“

Além do filme – clique aqui para assistir -, a campanha também é composta por peças gráficas e está sendo veiculada em TVs, rádios, jornais e sites da região, além das redes sociais.

Ficha técnica

Agência: Binder

Cliente: Prefeitura de São José dos Campos



Campanha: Não feche os olhos para a pandemia

Diretora Binder BSB: Lorena Oliveira

Supervisão de criação: Cauby Tavares

Redator: Lucas Grisi

Diretor de arte: Diogo Arruda

Atendimento: Tatiana Musto e Daniel Timm

Mídia: Tatiana Musto

RTVC: Márcio Monteiro

Aprovação cliente: Giselle Barros

Produtora: OutraCena

Binder

Fundada em 2001, a Binder conta com 138 colaboradores, escritórios no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São José dos Campos e operação nos estados de Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Tocantins. O portfólio de clientes inclui, além da Unimed-Rio, os shoppings administrados pelo grupo Ancar nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Natal e Fortaleza; o trade nacional da Oi, Chevrolet, Óticas do Povo e Vale, entre outros.