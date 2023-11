Caneta de luxo é um presente incrível

Quem nunca passou pela dificuldade de escolher um presente de aniversário para uma pessoa importante e distinta? Sim, escolher um presente que agrade, que seja sofisticado e útil ao mesmo tempo, é uma tarefa aparentemente difícil. Uma bela solução para esse problema é uma caneta de luxo.

Caneta pode ser um presente ideal

A caneta pode ser uma boa dica de presente ideal para certas ocasiões, mais ainda, para certas pessoas. São incontáveis os modelos, as marcas, as funcionalidades e, sobretudo, o preço desse artigo, que pode variar entre o objeto mais simples e banal, até a um artigo de luxo muito requisitado e valioso.

Presentear alguém com uma boa caneta tem várias vantagens. Para começar, você pode escolher entre uma enorme gama de preços aquela que mais se encaixa no seu bolso. Além disso, ressalta no presenteado a faculdade intelectual, demonstrando reconhecimento por sua inteligência, coisa que qualquer um vê com bons olhos.

Para quem esse presente é indicado?

Para dar de presente a alguém uma caneta, é preciso conhecer um pouco sobre essa pessoa. O presente deve fazer algum sentido prático em sua vida diária da pessoa. O mais comum é começar por saber a profissão da pessoa, por exemplo um advogado, um médico, ou um professor.

Pessoas que atuam nessas profissões, e outras semelhantes, costumam apreciar muito esses artigos, ainda mais se for uma caneta de luxo, de marca reconhecida. Algumas pessoas fazem coleção dessas canetas, e as utilizam como um acessório importante do seu vestuário.

Quais ocasiões são mais propícias para esse presente?

Não existe uma regra de ocasiões propícias para presentear alguém com uma caneta. Quem gosta desse artigo receberá sempre com prazer o presente. Mas para não deixar o leitor inseguro, colocamos aqui algumas como exemplo.

A primeira e mais óbvia é por ocasião do aniversário. Essa ocasião é única e exclusiva – pelo menos na maior parte das vezes – uma comemoração em que apenas uma pessoa está sendo homenageada, e por muitas pessoas. Um objeto de uso pessoal e distinto como uma boa caneta ressaltará a importância que a pessoa tem para você.

Outra boa ocasião, no caso das pessoas casadas, é o aniversário de casamento, quando um cônjuge costuma presentear o outro com algo especial. Neste caso, será ainda mais fácil saber exatamente que caneta dar, sobretudo para quem faz coleção.

Uma outra boa oportunidade ainda são as festividades de fim de ano. Amigo secreto, por exemplo, dependendo do nível financeiro da “brincadeira” pode ser uma ótima forma de agradar. Mas também um presente de Natal ou de Ano Novo é uma boa ocasião.

Mas, reforçando o que foi dito acima, para quem gosta desses artigos, será difícil errar na ocasião. O presente sempre será bem-vindo!

5 marcas de canetas de luxo que todo mundo gosta

1. Waterman

Uma das marcas de canetas mais famosas e reconhecidas ao redor do mundo é a Waterman. Embora não seja a mais cara, ela apresenta uma excelente funcionalidade, dentro de um estilo sóbrio e distinto.

Fabricada na França, as canetas da marca dão prioridade à qualidade e sutileza da escrita. Perfeita para quem não quer algo extravagante, mas exige a perfeição na hora de escrever. Além disso, tem modelos de preços acessíveis.

2. Mont Blanc

Provavelmente a mais famosa marca de caneta do mundo, e não sem razão, a Mont Blanc se destaca pelo seu design atraente, luxuoso diríamos, mas com uma qualidade funcional insuperável.

Oriunda da Alemanha, a Mont Blanc tem como um de seus principais modelos a modelo Meisterstück 149, cujo reconhecimento é notável entre os instrumentos de escrita de luxo. O modelo mencionado acima conta com um inovador e exclusivo sistema de alimentação de tinta, sem falar no seu bico de pena feito em ouro com gravações feitas à mão.

O problema é que seus artigos costumam ter um preço bem “salgado”. A modelo Meisterstück 149, por exemplo, tem valor entre 790€ e 1525€, aproximadamente. Não é qualquer um que pode dar um presente como esse.

3. ST Dupont

A marca ST Dupont, também francesa, diverge das anteriores pela extravagância do design de seus modelos. O uso de materiais novos combinados com designs inovadores são a grande aposta da marca.

Um dos seus modelos, por exemplo, conta com um exclusivo tinteiro detalhado, a tampa da caneta com um pequeno leão sobre um suporte, tudo com o brilho do ouro. Claro que é uma raridade, e uma preciosidade.

4. Staedtler Pigment Liner

As canetas da Staedtler Pigment Liner são perfeitas para desenhos e esboços, contam com uma escrita fina e precisa – ótima para usar com a régua – e sua tinta é à prova d’água. Outra qualidade que merece destaque é que mesmo com a caneta pode ficar até 18hs com a tampa aberta que a tinta não seca.

5. Caran d’Ache

A conhecida e renomada marca de joias e relógios suíça Caran d’Ache ingressou com grande sucesso no ramo das canetas de luxo. Um belo exemplo disso é o modelo Caran d’Ache Varius Metwood, cuja composição de jacarandá e bronze transmite uma sensação ao mesmo tempo natural e moderna. O preço dela, entretanto, não é tão agradável, ficando entre 400€ aos 2500€.

Image by wirestock on Freepik