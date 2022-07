Como montar uma decoração rústica sem gastar muito

O design de interiores rústico destaca materiais e elementos naturais

Você provavelmente já ouviu falar um milhão de vezes em decoração rústica, mas sabe o que significa? Em sua definição mais básica, rústico descreve um design que é natural, simples e casual, então há muitos estilos – cada um bem diferente do outro – que podem ser rústicos. No entanto, existem vários componentes que uma casa precisa ter para ser considerada rústica de verdade.

Pensando nisso, preparamos uma lista com dicas de decoração baratas e práticas para quem quer deixar a casa com uma cara de casa de fazenda ou de chalé toscano. Veja a seguir!

1. Uso de materiais naturais

Uma das características que definem uma casa rústica é o uso de materiais naturais. Isso significa muita madeira, pedra e tijolos aparentes, tanto em móveis quanto em tetos, paredes e móveis. É bem verdade que a madeira verdadeira pode ter um custo alto, mas hoje há materiais semelhantes por um preço significativamente menor, como o piso laminado. Além disso, dá para reciclar madeira antiga e transformá-la completamente.

2. Móveis e acessórios antigos

A decoração rústica gosta de imperfeições, portanto não hesite em comprar peças usadas e um pouco desgastadas. O charme está todo aí. Dá para garimpar em lojas de antiguidades e encontrar peças únicas ou você mesmo pode tentar fazer um móvel de madeira. Também dá para comprar diretamente dos artesãos, em viagens por cidadezinhas do interior, por exemplo.

3. Uso de plantas

As plantas são mais um elemento da natureza que podem ir para dentro de casa, além de adicionar um pouco de cor ao ambiente. Considere pendurar vasos de jiboia, por exemplo, acima dos armários da cozinha, para que os galhos possam cair em cascata, dando um charme a mais a décor. Se ela crescer demais, você pode usar um alicatepara cortar um galhinho. Opte por vasos de cerâmica no tom terracota para não destoar da decoração geral.

4. Acessórios que fazem a diferença

As camadas são um elemento essencial da decoração rústica, adicionando profundidade e uma sensação de aconchego ao ambiente. Por isso, é fundamental adicionar camadas em todos os níveis: um tapete, no piso, um sofá com muitas almofadas de tecidos diferentes, uma poltrona com uma manta bem macia e uma cortina. Como os interiores rústicos apresentam principalmente tons neutros, os tecidos em camadas são uma ótima maneira de adicionar um pouco de cor.