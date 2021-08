O que analisar antes de mudar de cidade por um emprego?

Boas oportunidades não aparecem em qualquer lugar, mas também é importante ponderar bem essa decisão

Mudar de cidade por causa de um emprego é uma decisão muito séria. Quem tem o costume de prestar concursos públicos ou sempre está buscando oportunidades melhores no mercado de trabalho, eventualmente, pode se deparar com esse dilema. Afinal, muitas vezes, o emprego dos seus sonhos pode estar localizado em outra cidade ou até mesmo estado.

Para os concurseiros, é importante se atentar a todas as questões envolvidas em uma mudança antes de prestar um concurso para uma vaga fora da sua cidade ou estado. Tudo precisa ser ponderado com antecedência, já que, caso seja aprovado, seria um grande desperdício não aproveitar essa oportunidade – especialmente, se tratando de cargos muito disputados.

A primeira coisa a ser considerada é o impacto causado sobre a família. Pessoas solteiras respondem apenas por si mesmas e podem tomar essa decisão com mais facilidade, porém, quando se é casado e tem filhos, tudo fica mais complexo. A mudança pode ser muito radical para todos, então é importante conversar previamente com toda a família e levar em consideração as opiniões de cada um. Além disso, pensar na carreira profissional do cônjuge também é necessário, pois ele precisará largar seu emprego atual para procurar um novo no local da mudança, o que implica em questões financeiras, conjugais e emocionais. Atualmente, com a possibilidade de home office mais inserida nas empresas, pode ser uma alternativa boa.

O segundo ponto a ser considerado é o destino da mudança. Sempre haverá, tanto vantagens, como desvantagens, se comparado com o lugar onde está morando no momento. Quem vive em uma cidade grande e precisa se mudar para o interior pode sofrer com a diminuição de recursos, lugares para frequentar e coisas do tipo. Já o contrário também pode ser impactante, pois a correria da cidade grande traz uma alteração drástica de rotina para quem já está acostumado com o sossego interiorano. Seria algo como morar em São Paulo e prestar um concurso no MS – dois lugares completamente diferentes, que trariam uma mudança radical de ares, mas que pode ser positivo tanto profissional quanto pessoalmente. Por isso, é importante procurar conhecer o local da vaga previamente.

Por último, se encaixam as ponderações pessoais, que também podem acabar fazendo a diferença. Se você tem família, será que vale a pena fazer tamanho sacrifício por um aumento de salário? A situação em que já se encontra não está boa o bastante? Outro ponto importante: como é o mercado de trabalho no lugar destinado? Imprevistos acontecem e, caso seja necessário procurar outro emprego na região, será algo tranquilo ou mais trabalhoso? Tudo isso não só pode como deve ser considerado antes de tomar uma grande decisão como essa.

Foto:Divulgação, istock